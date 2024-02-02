Під час атаки на аеродром "Бельбек" ліквідували російського генерала, — росЗМІ (фото)

За попередніми даними, внаслідок ударів загинув командир авіаційної ескадрильї Олександр Татаренко. Окрім генерал-лейтенанта також ліквідували ще дев'ятьох російських військовослужбовців.

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У мережі заявили про смерть російського генерала Олександра Татаренка. Командира нібито ліквідували під час атаки на аеродром "Бельбек". Про це повідомляє "Крымский ветер".

Крім того, як повідомили російські пабліки, ліквідовано 10 військовослужбовців противника, зокрема й командира авіаційної ескадрильї генерала-лейтенанта Олександра Татаренка.

Генерала РФ Татаренка ліквідовано під час атаки на аеродром "Бельбек" 31 січня

На момент публікації матеріалу командування РФ не коментувало інформацію про можливу ліквідацію генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

Що відомо про Татаренка

Олександр Юрійович Татаренко — 63-річний російський воєначальник, військовий льотчик 1-го класу, який у 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу РФ.

Таторенко служив на Далекому Сході, Уралі, у Сибіру та північних регіонах Російської Федерації. Освоїв літаки Су-15ТМ, Су-27 та Ан-26.

Генерала РФ Татаренка ліквідовано під час атаки на аеродром "Бельбек" 31 січня

Вибухи в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, 31 січня місцеві Telegram-канали повідомили, що в окупованому місті Севастополь (Крим) пролунали кілька вибухів. Після цього адміністратори каналу "Крымский ветер" розповіли, що в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, було збито нібито шість ракет. Проте уламки нібито впали в приватному секторі на вулиці Федорівській, а у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові атакували Крим за допомогою 20 ракет.

Пізніше у мережі опублікували фото ймовірних наслідків удару по аеродрому "Бельбек".

Нагадаємо, про можливі точки попадання на "Бельбеку" розповіли експерти порталу Defense Express. На думку військових оглядачів, під час ракетного удару ЗСУ по військовому аеродрому "Бельбек" ракети цілили по командному пункту ЗС РФ, розташованому на південь від злітної смуги. Ракета була не одна: їх летіла ціла зграя. Тому можливе ураження ще низки корисних цілей на території військової бази російських окупантів.