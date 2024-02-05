"У нашій країні бардак": Трамп звинуватив Байдена в розв'язанні Третьої світової війни

Американський експрезидент також заявив, що через "м'яку політику" Білого дому на Близькому Сході Іран може отримати ядерну зброю протягом 60 днів.

Експрезидент США Дональд Трамп обрушився з критикою на адресу чинного президента країни Джо Байдена. Під час інтерв'ю Fox's Sunday Morning Futures він заявив, що зовнішня політика нинішнього глави Білого дому може призвести до Третьої світової війни.

За словами Трампа, в останні дев'ять місяців президентства Байдена багато що ще може "піти прахом", оскільки нинішній американський лідер нібито погано справляється зі своїми обов'язками.

"У нашій країні бардак, наші кордони відкриті й небезпечні. Ви знаєте, дев'ять місяців — це великий термін. У цей період у вас є дуже хороші шанси на початок Третьої світової війни, тому що у нас є хтось, хто не виконує свою роботу належним чином", — сказав він.

Також Трамп звинуватив чинного американського президента в тому, що той дозволив Ірану розвивати його ядерну програму, і тепер Тегеран може отримати ядерну зброю протягом 60 днів. І хоча офіційні особи Ірану можуть і не визнавати цього, дії іранської сторони говорять про це самі за себе.

Трамп зазначив, що саме м'яка політика Байдена на Близькому Сході сприяла нападу терористичних угруповань на військові об'єкти США. Зокрема, йдеться про атаку на військову базу США в Йорданії, внаслідок якої загинули американські військовослужбовці.

Експрезидент додав, що за його правління, таких інцидентів не було, оскільки в Ірану не було достатньо ресурсів, щоб спонсорувати своїх проксі ХАМАС і "Хезболлу".

"Його не поважають. Над ним сміються в усьому світі. Він не справляється з роботою", — підсумував Трамп, вказуючи на нинішнього главу Білого дому.

Нагадаємо, за інформацією журналістів The New York Times, політики в Німеччині побоюються повернення Дональда Трампа в Білий дім. На їхню думку, це матиме негативні наслідки для НАТО та ускладнить військову допомогу Україні.