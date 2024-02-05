Наєв анонсував появу в Україні літаків F-16 із ракетами на 300-500 км

За словами генерал-лейтенанта, нові озброєння дадуть змогу Силам оборони домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільнити територію країни від окупантів.

Україна отримає від західних союзників ще більш далекобійну зброю порівняно з наявною. Очікується, що винищувачі F-16 поставлять із ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє "РБК-Україна".

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки F-16 і ракети дальністю ураження цілей 300-500 кілометрів", — заявив він.

За словами Наєва, нові озброєння дадуть змогу ЗСУ домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільнити територію країни від окупантів.

Наєв нагадав, що з появою влітку 2022 року на озброєнні Сил оборони РСЗВ М142 HIMARS, а пізніше М270, російські війська зазнали відчутніших втрат у частині логістичного забезпечення передових підрозділів. У підсумку польові склади й пункти управління перемістили на відстань понад 100 км від лінії фронту.

"Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвезення боєприпасів і матеріальних засобів, ускладнення управління військами", — зазначив Наєв.

Він також додав, що ЗС РФ, таким чином, втратили колишні наступальні можливості та перейшли до вимушеної оборони. Потім був і "жест доброї волі" на правому березі Дніпра і втеча з Херсона.

Поява у квітні минулого року ЗРК Patriot посилила протиракетний щит України: аеродинамічні цілі стали знищувати на відстані до 150 км.

Нагадаємо, що Україна не отримала винищувачі F/A-18 Hornet від Австралії. За даними Australian Financial Review, надійні шасі F/A-18 Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України, оскільки спочатку їх розробляли для авіаносців. Для зльоту і посадки можна було б використовувати автодороги.

Також повідомлялося, що 30 січня ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-34 у Луганській області.