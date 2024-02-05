Продовження мобілізації та воєнного стану: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

За словами нардепа Ярослава Железняка, майбутнє голосування в парламенті за продовження воєнного стану буде вже десятим за час повномасштабної війни.

У понеділок, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради укази про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Картки законопроєктів 10456 і 10457 було опубліковано на офіційному сайті українського парламенту.

У документах пропонується продовжити мобілізацію і воєнний стан із 14 лютого 2024 року ще на 90 днів — до 14 травня 2024 року.

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану Фото: Скриншот

Народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що наступним етапом має бути затвердження закону у Верховній Раді. За його словами, це буде вже десяте голосування парламенту за воєнний стан від початку війни.

Железняк також вказав на те, що законопроєкт має бути схвалений Комітетом з питань оборони, набрати понад 226 голосів у залі та врешті бути підписаним президентом.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 21 січня, Володимир Зеленський прокоментував імовірність президентських виборів у 2024 році. Президент заявив, що проголосувати і дати мандат на вибори має Верховна Рада.

Раніше, 9 грудня, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафи для порушників комендантської години. Для порушників передбачено штраф у розмірі від 8500 до 17 тисяч гривень.