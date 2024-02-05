ЗС РФ обстріляли Херсон: в автівці живцем згоріли люди (відео)

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок влучання ворожих снарядів у місті виникла пожежа, зайнялась автівка. Під час гасіння рятувальники виявили в салоні тіла двох чоловіків віком 45 і 50 років.

Опівдні 5 лютого російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Серед загиблих троє чоловіків і одна жінка. Крім того, через ворожий обстріл без світла була частина мікрорайону Острів. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Через влучання ворожих снарядів у середмісті Херсона виникла пожежа. Зайнялась автівка. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні тіла двох чоловіків віком 45 і 50 років, заявив Мрочко.

За словами Прокудіна, травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка, яка під час ворожого удару перебувала на вулиці. Крім того, від артилерійського удару постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

Згодом начальник Херсонської МВА повідомив про ще одного загиблого. Це 60-річний чоловік.

Також вночі російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Окупанти атакували житлові квартали. На місцях влучань виникли пожежі. У частині мікрорайону Острів декілька годин не було світла. Електроенергію повернули після 11:00, повідомив Мрочко.

Крім того, 4 лютого російські війська обстріляли один із соборів у центральній частині Херсона. Пошкоджено фасад, вікна, а також вхідні двері. За словами Прокудіна, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, в ніч на суботу 3 лютого Росія атакувала Кривий Ріг. Дрони-камікадзе вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Місцева влада ввела віялові відключення електрики.