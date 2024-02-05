Україна стає полем битви в ядерному змаганні між США та Росією, — Newsweek

За словами журналістів, президент РФ Володимир Путін і його чиновники неодноразово погрожували ескалацією із застосуванням ядерної зброї, особливо в разі прямого втручання НАТО у війну в Україні.

Після початку повномасштабної війни в Україні розпочалася значна ядерна напруга, оскільки Київ прагне мобілізувати своїх міжнародних союзників, насамперед США, із метою послабити одну з ключових і прибуткових стратегічних галузей Москви. Про це пише видання Newsweek.

Пропоновані міжнародні санкції щодо ядерної промисловості Москви поки що не отримали широкої підтримки, оскільки експорт урану з Росії продовжує становити значну частину глобальних постачань, особливо для реакторів радянської конструкції. Однак Україна вважає, що тісніша співпраця з американськими ядерними компаніями може бути ключовим вирішенням цієї проблеми.

Україна й американська компанія Westinghouse Electric Corporation досягли угоди про партнерство, спрямованої на перехід до західної ядерної інфраструктури. На Заході України планується встановити два реактори AP1000 на Хмельницькій електростанції, тоді як два інші реактори ВВЕР-1000 будуються з використанням обладнання, що надійшло з Болгарії.

Галущенко висловлює сподівання, що рішення України перейти на нові реактори та використовувати нові джерела палива для ВВЕР приверне увагу інших європейських країн, які досі використовують реактори російської розробки. Це стосується, зокрема, Угорщини, Словаччини, Фінляндії, Болгарії та Чехії.

Westinghouse уже працює над новими проєктами в Польщі, Болгарії, Румунії та інших європейських країнах. Інша американська компанія Holtec також працює з Україною над створенням сховища для відпрацьованого ядерного палива. За словами Галущенка, це дає США чудову можливість стати ключовим гравцем у ядерному секторі Європи.

"Це означає, що ми [можемо] зруйнувати залежність і монополію Росії на постачання ядерного палива", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ексклюзивному інтерв'ю Newsweek.

Президент Володимир Путін і його представники неодноразово висловлювали погрози щодо можливої ескалації, включно із застосуванням ядерної зброї, особливо в разі прямого втручання НАТО. Одночасно захоплення й окупація Росією Запорізької атомної електростанції на Півдні країни становлять постійну загрозу можливої катастрофи.

"Усі розуміють, що це лише питання часу, коли станеться аварія. Це може статися вже сьогодні. Проблема в тому, що росіянам байдуже", — пояснив Герман Галущенко.

Україна давно прагне до введення санкцій щодо московської ядерної галузі, але західні союзники стикаються з труднощами, враховуючи потенційний вплив на світові ринки ядерної енергетики. Галущенко зазначає, що фокус на російську ядерну промисловість буде спрямовано на одному з небагатьох стратегічних "інтелектуальних експортів", що залишилися в Росії, з огляду на багату історію країни в галузі ядерної промисловості та її глобальний вплив.

Київ просуває свій власний атомний проєкт, щоб ще більше посилити західну ядерну промисловість. Наразі Україна експлуатує чотири атомні електростанції та 15 реакторів, усі з яких є реакторами типу ВВЕР.

"Для Європи це також може бути дуже важливо в питанні безпеки постачання", — сказав Галущенко, припускаючи, що Україна — це єдина країна, яка може легко забезпечити заміну втрати російської енергії.

Галущенко вважає, що атака Москви на українську енергетичну інфраструктуру з осені 2022 року була частково мотивована новим експортом електроенергії Києва на Захід.

Нагадаємо, за інформацією журналістів The New York Times, політики в Німеччині побоюються повернення Дональда Трампа в Білий дім. На їхню думку, це матиме негативні наслідки для НАТО й ускладнить військову допомогу Україні.