До України приїхали два міністри з Португалії: подробиці візиту (відео)

Португальські урядовці взяли участь у Форумі з відновлення Житомирської області, де представили проєкт будівництва місцевого ліцею, який ЗС РФ розбомбили ще на початку повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо та міністр освіти країни Жуан Коста прибули до Києва з дводенним візитом. На порядку денному — обговорення питань війни та відновлення України. Про це повідомило у мережі X (колишній Twitter) МЗС Португалії.

"Дуже приємно повернутися до Києва з моїм колегою, міністром освіти Жоау Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відбудові України", — написав глава МЗС Португалії.

У понеділок, 5 лютого, міністри взяли участь у ІІІ Форумі з відновлення Житомирщини. Міністерство освіти Португалії повідомило про підписання спільного з Україною меморандуму, який має сприяти відновлення шкіл.

На відповідному заході представили проєкт будівництва ліцею №25 у Житомирі, який російські окупаційні війська розбомбили ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну 4 березня 2022 року.

Нагадаємо, 31 січня до Києва приїжджала заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона зустрічалася з представниками української влади, громадянського суспільства і ветеранського руху.

Нуланд заявила, що у Вашингтоні розуміють, "що станеться, якщо Україна не виживе", вона впевнена, що Конгрес схвалить 60-мільярдну підтримку Києву. За її словами, необхідно забезпечити сприятливий клімат для міжнародних інвестицій і продовжувати "розбудову українських інституцій, боротися з корупцією та витісняти тіньову економіку".