Вікторія Нуланд прибула до Києва з неанонсованим візитом: про що говоритиме з урядовцями

Вікторія Нуланд прибула до Києва через рік після попереднього візиту, який відбувся взимку 2022-2023 року. І тоді, і сьогодні вона запевняла у прихильності США до перемоги України.

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Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд вдень 31 січня вийшла з залізничного потягу на пероні Київського вокзалу. На пероні її зустріла посолка США в Україні Бріджет Брінк. Про мету візиту Нуланд та заплановані зустрічі дипломатка розповіла у дописі у соцмережі X (раніше — Twitter).

Допис Брінк з'явився у мережі о 12:01, свідчить інформація з соцмережі. Дипломатка опублікувала світлину, на якій вона вітається з Вікторією Нуланд — присутності українських посадовців не помічено.

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У дописі вказується, які плани є у заступниці держсекретаря США Ентоні Блінкена. Зокрема, політикиня планує наступні зустрічі:

з представниками української влади;

з представниками громадського суспільства;

з представниками ветеранського руху.

Мета зустрічей — нагадування про намір допомогти Україні перемогти країну-агресора.

"Щоб підкреслити нашу спільну прихильність до перемоги над російською агресією в Україні", — написала Брінк.

Зазначимо, у соцмережі X Вікторія Нуланд не анонсувала майбутній візит в Україну. Тим часом у додатку Threads вона розповіла, чим займалась пів доби тому — відвідала з офіційним візитом Туреччину. Під час зустрічі з місцевими політиками обговорили "трансатлантичну політику та політику НАТО", економічні питання. Також відбулись зустрічі з представником Іраку, написала заступниця держсекретаря.

Вікторія Нуланд - візит в Туреччину 29-30 січня 2024 року Фото: Скриншот

Зазначимо, попередній візит в Україну Вікторії Нуланд відбувся 3 грудня 2022 року — тоді вона зустрілась з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і відзначила, що українці продовжують боротись з агресором.

США та Україна — деталі

У Палаті представників Конгресу США вже шостий місяць поспіль не можуть затвердити виділення Україні пакету допомоги розміром 61 млрд дол. Спікер-республіканець Палати представників стверджує, що спершу слід узгодити спільний погляд на міграційну політику, яку впроваджує уряд президента Джо Байдена з Демократичної партії.

Тим часом у Пентагоні повідомили, що вичерпали фінансові можливості допомагати Україні у війні з Росією. На нараді Контактної групи "Рамштайн-18" США не повідомили про надання зброї або військової техніки: лише підтвердили, що можуть забезпечити навчання українських військових.

Нагадуємо, директор ЦРУ Вільям Бернс опублікував статтю, у якій переконував окремих американських політиків не зволікати з голосуванням щодо виділення допомоги Україні.