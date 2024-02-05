Мобілізація засуджених: нардеп пояснив, як це може вплинути на процес призову

Мобілізація засуджених повинна проводитися на добровільній основі. Також повинні бути командири, готові працювати з цією категорією громадян, вважає заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що мобілізація засуджених може стати "робочим інструментом". Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Єгор Чернєв вважає, що це може стати робочим інструментом, проте така мобілізація повинна бути добровільною. Також, з його слів, повинні бути командири, які готові рекрутувати та працювати з ув'язненими.

Він наголосив, що наразі є запити від командирів на місцях, які знають, як працювати з цим ресурсом, та засуджених, які готові захищати Україну. Чернєв зауважив, що важливо знайти компроміс, який би всіх влаштував.

Натомість голова комітету з питань нацбезпеки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що не можна мобілізувати засуджених. Зокрема, він виступає проти такої ініціативи через те, що в 50-х роках минулого століття в армії з'явилася "дідівщина" через колишніх в'язів, які потрапляли до Збройних сил СРСР.

В Україні можуть дозволити воювати засудженим громадянам

19 січня народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на законодавчому рівні в Україні заборонена мобілізація засуджених. Проте він подав законопроєкт про амністію деяких категорій до Верховної Ради, який дозволяє людям із судимістю долучитися до захисту держави. Він вважає, що призов засуджених може вплинути на успіхи української армії.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що військовозобов'язані громадяни після отримання повістки повинні з'явитися до ТЦК, пройти ВЛК та оновити свої військово-облікові дані.