"Ситуація критична": до Верховної Ради подали законопроєкт, що дає змогу засудженим воювати

За словами нардепа Олексія Гончаренка, для отримання амністії засудженим необхідне добровільне рішення вступити в армію і придатність до несення військової служби.

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Народний депутат від партії "Європейська солідарність" подав законопроєкт, завдяки якому люди із судимістю зможуть долучитися до оборони країни, адже наразі законодавчо заборонена мобілізація засуджених. Про це він написав у своєму Telegram.

"Засуджені громадяни повинні отримати право захищати країну. Подав законопроєкт про амністію деяких категорій ув'язнених до Верховної Ради (№10419)", — написав нардеп.

До Верховної Ради подали законопроєкт, що дає змогу засудженим воювати

Він зазначив, що особи, які вчинили особливо тяжкі кримінальні правопорушення або вчинили порушення проти національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, не зможуть користуватися правом на амністію.

Також Гончаренко наголосив на умовах для амністії засуджених:

добровільне рішення проходити військову службу;

придатність до несення військової служби.

"Маємо почати призивати засуджених. Ситуація критична. Тому ми починаємо рухатися в реалізації цього процесу", — додав він.

Пост Гончаренка

Пізніше він зазначив, що виступає за демобілізацію і звільнення військових.

"І я буду боротися за це. Я борюся із законом про мобілізацію не для того, щоб ті, хто ухиляється, могли втекти, а для того, щоб мобілізація була ефективною. Якщо ви мобілізуєте інваліда третьої групи, ніякої демобілізації не буде. Усі це розуміють", — додав нардеп.

Гончаренко також заявив, що призов засуджених може вплинути на успіх армії.

"Тому ще раз і ще раз: я ЗА військових. І якщо мобілізація зеків допоможе відновити хоч часткову справедливість і звільнити наших військових, які вже третій рік перебувають на передовій. Ми зробимо мобілізацію зеків. Крапка", — сказав він.

Пост Гончаренка

Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати за Україну

18 січня в Міністерстві юстиції хочуть, щоб люди із судимістю могли долучитися до оборони України. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька зазначила, що чинна норма законодавства не дає змоги засудженим долучитися до лав Збройних Сил України. Ідеться не лише про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, хто вже вийшов на волю.

Висоцька заявила, що сьогодні тривають дискусії в комітетах. Нові правила мобілізації можуть бути ухвалені вже в січні–лютому цього року. Однак немає гарантій того, що питання із засудженими вирішиться одразу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна не може примусово мобілізувати українців за кордоном. За його словами, Київ звертатиметься до інших країн із проханням про сприяння в мобілізації українців, які перебувають на їхній території.