В уряді Греції категорично заперечили постачання ракет С-300 до України та назвали причину

Грецький посадовець закликав не поширювати фейкові новини, особливо коли це стосується інтересів країни та її міжнародного іміджу.

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс спростовує повідомлення щодо постачання ракет до зенітно-ракетних комплексів С-300 для України. Про це повідомляє Parapolitika у понеділок, 5 лютого.

Видання наголошує на тому, що прессекретар уряду категорично спростував повідомлення, що з'явилися в пресі. Він не підтвердив постачання з Греції до України ракет до С-300. З його слів, "не було навіть наміру, щоб Греція ризикувала оборонним щитом країни".

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"Повинна бути межа фейковим новинам, особливо коли це стосується інтересів країни та її міжнародного іміджу. Такої межі немає, і я це категорично заперечую", – пояснив він.

Допомога від Греції для України

У листопаді 2023 року стало відомо, що США і Греція ведуть перемовини стосовно продажу 75 тисяч артилерійських снарядів для України. До числа цих боєприпасів входять 20 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру. Повідомляється, що перемовини між Вашингтоном і Афінами перебувають на завершальній стадії. Через це США і Греція ведуть перемовини щодо надання ЗСУ 75 000 артилерійських боєприпасів. Американці мають намір закупити у Греції артилерійські снаряди різного калібру.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16. Як зазначив керівник держави, ця узгоджена ініціатива важлива для авіаційної коаліції та сприяє підвищенню оборонних можливостей України в контексті поточної ситуації.

Нагадаємо., у серпні 2023 року, як повідомило видання Pronews, Греція припиняє обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні. Це стосується 21 самохідного ракетного комплексу "Тор-М1" і 38 самохідних керованих ракетних комплексів "ОСА-АК/АКМ" класу SHORADS із максимальною дальністю дії 10-12 кілометрів.