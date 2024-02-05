У Києві на Оболоні шукають російські ДРГ: встановили мобільні блокпости (фото)

Пошукові заходи у столиці проводять за участю представників Сектору оборони №1, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників поліції.

Для виявлення російських диверсійно-розвідувальних груп в Оболонському районі Києва співробітники територіального центру комплектування та соцпідтримки спільно з поліцією встановили мобільні блокпости. Про це у понеділок, 5 лютого, повідомили у Оболонському районному ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначили у дописі, в Оболонському районі столиці проводять пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції.

У військкоматі уточнили, що метою відповідних заходів є виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Блокпости у Києві

Нагадаємо, 26 грудня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на території столиці проводять безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів у різних районах міста.

Пізніше в мережі почала поширюватися інформація про те, що на тимчасових блокпостах громадянам нібито роздають повістки.

У пресслужбі поліції Київської області заявили, що правоохоронці на блокпостах цілеспрямовано не перевірятимуть громадян для подальшої мобілізації.

3 січня спікер Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов зазначив, що блокпости на території Києва було встановлено в межах навчань, які відбулися 25-28 грудня, а не для роздачі повісток. Він додав, що навчання були анонсовані заздалегідь. У них брали участь угруповання сил і засобів оборони столиці у взаємодії з КМВА, Патрульною і Національною поліцією та іншими відомствами.