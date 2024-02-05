Дональд Трамп готовий ризикнути програшем Києва у війни, якщо це збільшить його шанси на перемогу в президентських виборах. Республіканці проти допомоги через скептицизм щодо військового конфлікту, розповіли журналісти.

Україна може не отримати військову допоможу від США цього року через Дональда Травма, який справляє "глибоко шкідливий вплив на американську зовнішню політику". Про це повідомило видання Financial Times.

Видання зазначило, що за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують допомогу Україні. Цього тижня Сенат США може погодити пакет допомоги, проте республіканці залишаються "абсолютно непоступливими".

"У результаті стає все менш імовірним, що військова допомога Україні потрапить через Конгрес найближчими місяцями — або навіть цього року", — йдеться у повідомленні.

До чого може призвести відсутність допомоги від США

Україна відчуває нестачу боєприпасу, зокрема артилерійських снарядів. Не знаючи того, коли країна отримає нові поставки техніки, військові не можуть планувати майбутні операції.

Джек Вотлінг з Королівського інституту вважає, що наслідки дефіциту боєприпасів "спочатку будуть відчуватися повільно, а потім швидко". Також він переконаний, що після того, що наслідки стануть "дуже очевидними, буде вже пізно".

До чого тут Трамп

Трампа та його прихильників від Республіканської партії не хвилює ця проблема. Зокрема, вони готові ризикнути програшем України, якщо це хоч трохи збільшить шанси Трампа на перемогу в президентських виборах у листопаді.

Крім цього, республіканці не хочуть надавати нову допомогу Україні через скептицизм щодо війни. Проте більшість зволікань пов'язані з відмовою Трампа дати Джо Байдену те, що виглядає як "перемога" напередодні президентських виборів.

Минулого року республіканці хотіли, аби військова допомога Україні була прив'язана до нових заходів та грошей на охорону кордонів у США, демократи погодилися.

"Трамп і республіканці відмовляються сприймати це як відповідь. Очевидно, Трамп хоче просувати ідею, що Байден керував хаосом і поразкою — від південного кордону до Кабула та Києва", — розповіли журналісти.

У ЗМІ наголосили, що свобода України та безпека Європи можуть стати побічним збитком у спробі Трампа повернутися до Білого дому, крім того, це він вважає, ймовірно, ціною, яку варто заплатити.

"Цілком можливо, що він вітав би українську поразку — якби вона сталася вчасно перед президентськими виборами і дала йому змогу розкритикувати свої улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 5 лютого колишній президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена в тому, що його політика може призвести до Третьої світової війни. З його слів, нинішній лідер країни нібито погано справляється зі своїми обов'язками.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення США допомагати Україні у війні може перемогти Росія. У результаті це запустить процеси для виникнення нового геополітичного порядку.