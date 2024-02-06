Підготовка до ударів: у мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому "Оленья" (фото)

Станом на 4 лютого, як інформують моніторингові канали, на аеродромі перебувало 50 одиниць авіаційної техніки, серед якої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3.

У мережі опублікували нові супутникові знімки з аеродрому "Оленья", який розташований у Мурманській області РФ. Зараз на ньому базуються десятки літаків, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів. Про це повідомляє телеграм-канал monitoring.

За інформацією OSINT-аналітиків, станом на 4 лютого 2024 року на аеродромі перебувало:

10 Ту-95мс;

35 Ту-22м3 (32х з яких донори / не використовуються);

3 Ан-12;

2 Су-30СМ.

Зазначається, що на аеродромі помітили дії, які вказують на підготовку до ракетних обстрілів бортів Ту-95мс, Ту-22м3.

На момент публікації матеріалу командування Повітряних сил не коментувало інформацію про можливу підготовку ПКС Росії до нових ракетних ударів.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що в результаті ракетного удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня, уражено командний пункт російських окупантів.

Також повідомлялося, що в ніч проти 1 лютого бійці ГУР Міноборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. За допомогою морських дронів було завдано кілька ударів по кораблю, що призвело до його повного знищення. Унаслідок низки прямих влучань корабель дав крен на корму та затонув.