"Ворог це прекрасно знає": Ігнат пояснив, чому Київ захищають найкращі системи ППО (відео)

Речник Повітряних сил заявив, що ППО є в усіх великих містах. Однак, з його слів, десь таких комплексів більше, а десь менше.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на критику, що Київ краще захищений за інші міста України. Про це відомо з його коментаря у програмі "ПОГОВОРИМО".

"Постійно кажуть: от Київ вони собі там поприкривали — влада і так далі, а решта регіонів сидить на голодному пайку в плані ППО. Це теж дуже важливо, це вкид російської пропаганди", — сказав військовий.

Він запевнив, що військове та політичне керівництво розуміють потребу захищати усі міста. Речник Повітряних сил підкреслив, що системи ППО є в усіх містах-мільйонниках, але десь їх більше, а десь менше.

"Де більше б’ють, там буде більше засобів. Яка мета ворога? Зламати Україну. Щоб зламати Україну, треба зламати серце України, треба вдарити по Києву, по тих об’єктах, які тут є", — пояснив він.

Ігнат уточнив, що йдеться про об’єкти критичної інфраструктури, стратегічні та оборонні об’єкти, державні інституції. Внаслідок ураження цих об’єктів будуть заблоковані різні сфери життя.

"Ворог це прекрасно знає. Ви бачите, скільки "Кинджалів", і фактично всі сюди. І балістика, і крилаті, і 90 "Шахедів" так само куди полетіли", — заявив військовий.

Інтерв'ю з Юрієм Ігнатом (про ППО Києва — з 21:02)

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, як кадри роботи ППО допомагають російським військам.

В Одесі засудили блогера з Китаю, який регулярно знімав ППО та публікував ці відео на YouTube.