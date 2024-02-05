Можуть вирахувати Patriot: Ігнат розповів, як зйомка роботи ППО допомагає РФ (відео)

Усі відеоролики з роботою української ППО, які фільмують Повітряні сили ЗСУ, перед публікацією ретельно перевіряються, а Україна має показувати західним партнерам, як ефективно працює надана ними зброя, каже речник ПС.

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Зйомка роботи української протиповітряної оборони допомагає окупантам визначити, де стоїть пускова установка. Як це працює, розповів у випуску спільного проєкту ЦПД та VoxCheck під назвою "Поговоримо" речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, кожен кадр роботи української ППО може стати джерелом інформації для ворога.

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"Є багато в них варіантів, але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись — це все аналізується. Кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях пояснюю, є в нас ракети, десь там працює в нас ППО", — сказав Ігнат.

Він також пояснив, як працює механізм виявлення розташування систем протиповітряної оборони.

"З однієї точки знімає одна людина, з іншої точки — інша людина, з третьої точки — третя людина. Це називається трьох координатне співпадіння паралелей. Так точно можна визначити, де стоїть пускова установка, скажімо "Patriot", і завдати повторного удару", — пояснив Ігнат.

За його словами, відео роботи ППО, які зняті Повітряними силами ЗСУ та іноземцями, перед публікацією ретельно перевіряються. Речник Повітряних сил зазначив, що Україна має показувати західним партнерам, як ефективно працює надана ними зброя.

"Ви ж бачите що і ми викладаємо роботу ППО, і іноземці уже викладають роботу ППО. Ми дивимося, чи немає нічого там зайвого, і публікуємо, якщо воно показує підрив ракети в повітрі, тобто перехоплення повітряної цілі — то чому б ні. Ми маємо показати партнерам, що їхня зброя працює, що вона ефективна, що ми збиваємо ракети", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що за словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, противник оцінює можливості української системи протиповітряної оборони перед безпосередніми атаками. Застосовуються різні тактики ударів.

Раніше представник Повітряних сил висловлювався з приводу того, чи щоразу в Україні оголошують повітряну тривогу, якщо ЗС РФ піднімають у небо свої винищувачі МіГ-31К.