ЗС РФ почали частіше запускати балістичні ракети по Україні: Ігнат назвав причину (відео)

За словами представника Повітряних сил, противник оцінює можливості української системи протиповітряної оборони перед безпосередніми атаками. Застосовуються різні тактики ударів.

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Обстріли української території з боку російських окупантів тривають і деяке озброєння противник став використовувати значно частіше. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗС РФ приблизно розуміють, які можливості має наша система протиповітряної оборони, тому й намагаються знайти спосіб, щоб атакувати мирні міста. Використовуються різні методи терору.

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"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал", "Х-22" і зенітні керовані ракети С-300", — заявив Юрій Ігнат.

Річ у тім, що крилаті ракети і дрони-камікадзе Shahed-136 під час атак знищуються частіше, адже в України є відповідні можливості. Що стосується балістичних повітряних цілей, то тут ситуація дещо інша.

"Тому ворог вдається до застосування балістики, яку можуть збивати тільки спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", — підсумував Юрій Ігнат.

До слова, раніше представник Повітряних сил висловлювався з приводу того, чи щоразу в Україні оголошують повітряну тривогу, якщо росіяни піднімають у небо свої винищувачі МіГ-31К. Він вважає, що загроза від цієї авіації досить серйозна і потрібно бути завжди готовими відкидати атаки.

Крім того, з моменту запуску ракети з МіГ-31К до можливого "прильоту" може минути лише кілька хвилин.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російські окупанти атакували українські регіони за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Загалом було запущено 24 повітряних об'єкти і Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА в межах Херсонської, Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей. По останній окупанти спрямували свій основний удар, цілилися в об'єкти критичної інфраструктури.