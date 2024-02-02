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ЗС РФ почали частіше запускати балістичні ракети по Україні: Ігнат назвав причину (відео)

С-300, ракети, балістичні ракети, обстріли України, війна РФ проти України
Фото: Вiкiпедiя | У Повітряних силах розповіли, чому ЗС РФ частіше атакує Україну балістичними ракетами (ілюстративне зображення)

За словами представника Повітряних сил, противник оцінює можливості української системи протиповітряної оборони перед безпосередніми атаками. Застосовуються різні тактики ударів.

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Обстріли української території з боку російських окупантів тривають і деяке озброєння противник став використовувати значно частіше. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗС РФ приблизно розуміють, які можливості має наша система протиповітряної оборони, тому й намагаються знайти спосіб, щоб атакувати мирні міста. Використовуються різні методи терору.

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"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал", "Х-22" і зенітні керовані ракети С-300", — заявив Юрій Ігнат.

Річ у тім, що крилаті ракети і дрони-камікадзе Shahed-136 під час атак знищуються частіше, адже в України є відповідні можливості. Що стосується балістичних повітряних цілей, то тут ситуація дещо інша.

"Тому ворог вдається до застосування балістики, яку можуть збивати тільки спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", — підсумував Юрій Ігнат.

До слова, раніше представник Повітряних сил висловлювався з приводу того, чи щоразу в Україні оголошують повітряну тривогу, якщо росіяни піднімають у небо свої винищувачі МіГ-31К. Він вважає, що загроза від цієї авіації досить серйозна і потрібно бути завжди готовими відкидати атаки.

Крім того, з моменту запуску ракети з МіГ-31К до можливого "прильоту" може минути лише кілька хвилин.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російські окупанти атакували українські регіони за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Загалом було запущено 24 повітряних об'єкти і Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА в межах Херсонської, Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей. По останній окупанти спрямували свій основний удар, цілилися в об'єкти критичної інфраструктури.