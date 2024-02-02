ВС РФ начали чаще запускать баллистические ракеты по Украине: Игнат назвал причину (видео)
По словам представителя Воздушных сил, противник оценивает возможности украинской системы противовоздушной обороны перед непосредственными атаками. Применяются разные тактики ударов.
Обстрелы украинской территории со стороны российских оккупантов продолжаются и некоторое вооружение противник стал использовать значительно чаще. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, ВС РФ примерно понимают, какие возможности у нашей системы противовоздушной обороны, поэтому и пытаются найти способ, чтобы атаковать мирные города. Используются различные методы террора.Важно
"Противник чаще применяет ракеты, которые летят по баллистической траектории. Это "Искандер-М", аэробалистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С- 300", — заявил Юрий Игнат.
Дело в том, что крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136 во время атак уничтожаются чаще, ведь у Украины есть соответствующие возможности. Что касается баллистических воздушных целей, то здесь ситуация слегка иная.
"Поэтому враг прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много", — подытожил Юрий Игнат.
К слову, ранее представитель Воздушных сил высказывался по поводу того, каждый ли раз в Украине объявляют воздушную тревогу, если россияне поднимают в небо свои истребители МиГ-31К. Он считает, что угроза от этой авиации достаточно серьезная и нужно быть всегда готовыми отвергать атаки.
Кроме того, с момента запуска ракеты с МиГ-31К до возможного "прилета" может пройти всего несколько минут.
Напомним, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали украинские регионы при помощи дронов-камикадзе Shahed. Всего было запущено 24 воздушных объекта и Силы обороны уничтожили 11 вражеских БПЛА в пределах Херсонской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей. По последней оккупанты направили свой основной удар, целились в объекты критической инфраструктуры.