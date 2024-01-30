РФ запускает по Украине примерно 1000 дронов и ракет в месяц, — Зеленский (видео)

По словам президента, стране нужен надежный воздушный щит от российских атак. С начала 2024 года ВС РФ уже обстреляли города и села Украины 330 ракетами и примерно 600 дронами.

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Российские войска выпускают по украинским населенным пунктам примерно 1000 дронов и ракет каждый месяц. С начала года уже запустили 330 ракет и около 600 беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

Обращаясь к западным партнерам, глава государства повторил призывы к созданию "надежного воздушного щита" против российских атак.

Зеленский — об обстрелах Украины

"Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле — будь то позиции на передовой, больницы или школы в тылу", — сказал он.

По его словам, противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба — основные приоритеты.

"Российский террор должен быть побежден – это достижимо", — заверил президент.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко заявил, что американские Patriot спасли Украину от зимних морозов. По его словам, еще год назад украинская инфраструктура не была защищена от изощренных российских ракет "Кинжал".

Также сообщалось, что 30 января в Днепре задержали бывшего боевика "ЛНР", который, по мнению следствия, шпионил за объектами ПВО и выполнял роль наводчика для российских ракет.