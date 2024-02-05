Могут вычислить Patriot: Игнат рассказал, как съемка работы ПВО помогает РФ (видео)

Все видеоролики с работой украинской ПВО, которые снимают Воздушные силы ВСУ, перед публикацией тщательно проверяются, а Украина должна показывать западным партнерам, как эффективно работает предоставленное ими оружие, говорит представитель ВС.

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Съемка работы украинской противовоздушной обороны помогает оккупантам определить, где стоит пусковая установка. Как это работает, рассказал в выпуске совместного проекта ЦПИ и VoxCheck под названием "Поговорим" представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, каждый кадр работы украинской ПВО может стать источником информации для врага.

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"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то — это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", — сказал Игнат.

Он также объяснил, как работает механизм обнаружения расположения систем противовоздушной обороны.

"С одной точки снимает один человек, с другой точки — другой человек, с третьей точки — третий человек. Это называется трех координатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка, скажем "Patriot", и нанести повторный удар", — пояснил Игнат.

По его словам, видео работы ПВО, снятые Воздушными силами ВСУ и иностранцами, перед публикацией тщательно проверяются. Представитель Воздушных сил отметил, что Украина должна показывать западным партнерам, как эффективно работает предоставленное ими оружие.

"Вы же видите что и мы выкладываем работу ПВО, и иностранцы уже выкладывают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели — то почему бы нет. Мы должны показать партнерам, что их оружие работает, что оно эффективно, что мы сбиваем ракеты", — сказал Игнат.

Напомним, что по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, противник оценивает возможности украинской системы противовоздушной обороны перед непосредственными атаками. Применяются различные тактики ударов.

Ранее представитель Воздушных сил высказывался по поводу того, каждый ли раз в Украине объявляют воздушную тревогу, если ВС РФ поднимают в небо свои истребители МиГ-31К.