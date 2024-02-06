Працюють у парі з Javelin: бійці ЗСУ під Вугледаром знищили 40 одиниць техніки ЗС РФ (відео)

Боєць із позивним "Гагауз" використовує пускову установку Javelin із системою нічного бачення, а його побратим оперативно підносить снаряди. Військовослужбовці часто виконують завдання в сірій зоні.

Як і в інших війнах, за 23 місяці російського вторгнення на найуспішніших і наймайстерніших бійців ЗСУ припадає непропорційно велика частина успішних атак. Про це повідомляє Forbes.

За словами історика Майка Спайка, у повітряних боях часів Другої світової 40% усіх успішних атак слід віднести на рахунок 5% найдосвідченіших пілотів-асів.

Ракетник 79-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Гагауз" у команді з двох осіб знищив протитанковими ракетами Javelin понад 40 російських танків, бронетранспортерів та інженерних машин, ще 20 пошкодив. Усе це — на одній ділянці фронту в районі Вугледара.

"Я роблю свою роботу ефективно", — заявив він в інтерв'ю, яке опублікував естонський аналітик Wartranslated.

Це одна з кількох груп Javelin у 79-й бригаді, яка, зі свого боку, є однією з приблизно ста бригад Сухопутних військ України.

Ці бригади отримали тисячі ПТРК Javelins вартістю 80 000 доларів. Їхні ракети уражають транспортні засоби супротивника на відстані понад два кілометри — для цього є інфрачервона самонавідна головка та бронебійна тандемна боєголовка. Сполучені Штати надали Україні 10 000 Javelin, які вже знищили тисячі танків, бойових машин та іншої техніки з приблизно 14 000, які Росія втратила в Україні.

Цілком можливо, що певний відсоток знищеної техніки припадає тільки на одного "Гагауза" та його товаришів по команді.

Джавелінщик — про свою роботу

"Мені сказали підготуватися, вибрати ціль, зробити пуск. Я зробив пуск, було ураження, ну, і після цього з'явився азарт", — зазначив він.

Можливо, він знищує щонайменше один російський танк або бойову машину щотижня, коли перебуває на бойових позиціях.

У 79-й бригаді є й інші першокласні стрільці. Наприклад, Андрій Х. підбив чотири російські машини під час одного із січневих зіткнень.

"Ми завжди працюємо парами, — пояснив військовослужбовець. — І зазвичай у сірій зоні — між російськими й українськими позиціями. Якщо потрібно, за його словами, він поміняє позиції, щоб краще бачити росіян, які атакують".

"Гагауз" використовує пускову установку Javelin із системою нічного бачення. Його товариш по команді підносить снаряди.

"Коли я знаходжу ціль і спостерігаю за нею, я даю команду другому, — пояснив боєць. — Він готує ракету, поки я відстежую ціль — і запускаю".

Нагадаємо, що Україна змінює місця, де виробляють зброю, щоб захиститися від високоточних ударів РФ.

Раніше повідомлялося, як дрони ЗСУ знищили 21 одиницю російської техніки протягом одного рейду.