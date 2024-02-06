Армія Білорусі отримає нові 122-мм снаряди з дальністю 40 км для своїх РСЗВ

Ідеться про постачання 15 тисяч реактивних боєприпасів, які виготовляються місцевими підприємствами. Але снаряди збиратимуть вручну, тому такі обсяги, зазначають експерти, викликають сумніви.

Артилерійські підрозділи Збройних сил Білорусі отримають нові реактивні снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град", які мають вищу точність. Водночас їхня заявлена дальність стрільби досягає 40 кілометрів. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн"

У публікації зазначено, що білоруські військові говорять про можливість успішно вести контрбатарейну боротьбу з артилерією супротивника, проте хто є постачальником 122-мм боєприпасів невідомо.

Спостерігачі нагадали, що в грудні 2023 року "Госкомвоенпром" спільно з Міноборони країни провели успішні випробування 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ "Град", які були вироблені саме в Білорусі.

"Так чи інакше поки що великих постачань очікувати не варто. Адже раніше повідомлялося, що в Білорусі ці боєприпаси збиратимуть вручну — до 15 000 за рік. Очевидно, що такий спосіб виробництва має природні обмеження, водночас невідомі й поточні обсяги виробництва таких боєприпасів", — пишуть спостерігачі.

Новину про нові реактивні боєприпаси для білоруських РСЗВ прокоментували й оглядачі Defence Express. Вони зазначили, що заявлені темпи виробництва в 15 тисяч снарядів на рік викликають сумніви, оскільки формулювання вручну має на увазі не тільки складання, а й виробництво окремих компонентів снарядів.

Щодо самих пускових установок, то, за даними Military Balance, на 2023 рік на озброєнні в білоруської армії перебуває 128 одиниць ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Зокрема 2021 року в країні було представлено модернізовані установки — РСЗВ "Шквал".

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в аеропорту "Мінськ". Виявилося, що літак перевозив військову техніку в Білорусь.