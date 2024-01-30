Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

4 рейси за 4 доби: Китай переганяє техніку в Білорусь, – моніторингова група (фото)

бронетехніка для білорусі
Саме цей літак здійснив 4 перельоти з КНР в Білорусь

На думку аналітиків, китайський літак перевіз саме військовий вантаж, бо паркувався на VIP-стоянці 1А, яка обслуговує урядові борти.

Related video

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в аеропорті "Мінськ". Виявилось, що літак перевозив військову техніку в Білорусь. Про це повідомляє проєкт Motolko Help.

Протягом 4 днів на початку січня літак з реєстраційним номером B-2476 здійснив чотири рейси маршрутом Урумчі-Мінськ. Всі вони прибували на мінське летовище майже в один і той самий час в період між 9:30-10:10 ранку. Також вони були на стоянці 3 години, чого б вистачило для розвантаження вантажу на борті.

Аналітики зазначають, що "Мінськ" має транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Зазвичай літаки з вантажем паркують на спеціальних стоянках логістичного центру. Однак китайський літак B-2476 паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування білоруських урядових літаків, а також літака Лукашенка.

китайська зброя в білорусі Fullscreen
Китайський літак на стоянці 1А

Особливістю стоянки 1А є фізична віддаленість від інших, а поруч з нею є КПП, через який можна швидко покинути територію летовища. За даними аналітиків, китайський літак доставив в Білорусь військову техніку з Китаю. Ймовірно, вантаж не проходив прикордонне очищення й одразу покинув аеропорт, щоб не приковувати додаткову увагу.

На озброєні білоруської армії з 2017 року є китайські броньовики CS/VN3 Dajiang ("Дракон"). Раніше "ВоенТВ" Білорусі вже показувало, що саме такий літак перевозив броньовики у країну. Проте окрім броньовиків білоруси мають спільне виробництво РСЗВ "Полонез". Остаточних відомостей, що перевозили китайці немає, але аналітики вважають, що він точно був військового призначення.

дракон для білорусі Fullscreen
Броньовик "Дракон"

Нагадаємо, 30 січня у Міноборони повідомили, що Білорусь встановила додаткові блокпости поблизу кордону з Україною.

25 січня в Білорусі показали новий розвідувальний БПЛА "Споттер-ПБ-3" для Сил спецоперацій.