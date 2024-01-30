4 рейси за 4 доби: Китай переганяє техніку в Білорусь, – моніторингова група (фото)

На думку аналітиків, китайський літак перевіз саме військовий вантаж, бо паркувався на VIP-стоянці 1А, яка обслуговує урядові борти.

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Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в аеропорті "Мінськ". Виявилось, що літак перевозив військову техніку в Білорусь. Про це повідомляє проєкт Motolko Help.

Протягом 4 днів на початку січня літак з реєстраційним номером B-2476 здійснив чотири рейси маршрутом Урумчі-Мінськ. Всі вони прибували на мінське летовище майже в один і той самий час в період між 9:30-10:10 ранку. Також вони були на стоянці 3 години, чого б вистачило для розвантаження вантажу на борті.

Аналітики зазначають, що "Мінськ" має транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Зазвичай літаки з вантажем паркують на спеціальних стоянках логістичного центру. Однак китайський літак B-2476 паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування білоруських урядових літаків, а також літака Лукашенка.

Китайський літак на стоянці 1А

Особливістю стоянки 1А є фізична віддаленість від інших, а поруч з нею є КПП, через який можна швидко покинути територію летовища. За даними аналітиків, китайський літак доставив в Білорусь військову техніку з Китаю. Ймовірно, вантаж не проходив прикордонне очищення й одразу покинув аеропорт, щоб не приковувати додаткову увагу.

На озброєні білоруської армії з 2017 року є китайські броньовики CS/VN3 Dajiang ("Дракон"). Раніше "ВоенТВ" Білорусі вже показувало, що саме такий літак перевозив броньовики у країну. Проте окрім броньовиків білоруси мають спільне виробництво РСЗВ "Полонез". Остаточних відомостей, що перевозили китайці немає, але аналітики вважають, що він точно був військового призначення.

Броньовик "Дракон"

Нагадаємо, 30 січня у Міноборони повідомили, що Білорусь встановила додаткові блокпости поблизу кордону з Україною.

25 січня в Білорусі показали новий розвідувальний БПЛА "Споттер-ПБ-3" для Сил спецоперацій.