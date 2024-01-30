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Военный Фокус

4 рейса за 4 суток: Китай перегоняет технику в Беларусь, — мониторинговая группа (фото)

бронетехника для Беларуси
Именно этот самолет совершил 4 перелета из КНР в Беларусь

По мнению аналитиков, китайский самолет перевез именно военный груз, потому что парковался на VIP-стоянке 1А, которая обслуживает правительственные борта. Более того груз обошел все проверки.

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Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала нетипичную активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в аэропорту "Минск". Оказалось, что самолет перевозил военную технику в Беларусь. Об этом сообщает проект Motolko Help.

В течение 4 дней в начале января самолет с регистрационным номером B-2476 совершил четыре рейса по маршруту Урумчи-Минск. Все они прибывали на минский аэродром почти в одно и то же время в период между 9:30-10:10 утра. Также они были на стоянке 3 часа, чего бы хватило для разгрузки груза на борту.

Аналитики отмечают, что "Минск" имеет транспортно-логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы. Обычно самолеты с грузом паркуют на специальных стоянках логистического центра. Однако китайский самолет B-2476 парковался на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания белорусских правительственных самолетов, а также самолета Лукашенко.

китайское оружие в Беларуси Fullscreen
Китайский самолет на стоянке 1А

Особенностью стоянки 1А является физическая удаленность от других, а рядом с ней есть КПП, через который можно быстро покинуть территорию аэропорта. По данным аналитиков, китайский самолет доставил в Беларусь военную технику из Китая. Вероятно, груз не проходил пограничную очистку и сразу покинул аэропорт, чтобы не приковывать дополнительное внимание.

На вооружении белорусской армии с 2017 года стоят китайские броневики CS/VN3 Dajiang ("Дракон"). Ранее "ВоенТВ" Беларуси уже показывало, что именно такой самолет перевозил броневики в страну. Однако кроме броневиков белорусы имеют совместное производство РСЗО "Полонез". Окончательных сведений, что перевозили китайцы нет, но аналитики считают, что он точно был военного назначения.

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Броневик "Дракон"

Напомним, 30 января в Минобороны сообщили, что Беларусь установила дополнительные блокпосты вблизи границы с Украиной.

25 января в Беларуси показали новый разведывательный БПЛА "Споттер-ПБ-3" для Сил спецопераций.