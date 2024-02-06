Партизани виявили дислокацію дивізіону ППО С-400 в Москві, — "Атеш" (фото)

Згідно з геолокацією, комплекси розташовані в Тимірязєвському районі російської столиці. Загалом було нараховано 12 пускових установок, РЛС і універсальні вежі до них.

Члени партизанської організації "Атеш" провели розвідку бази військової частини ЗС РФ, яка розташована в Тимірязєвському районі Москви. У результаті було виявлено розгорнуті пускові установки комплексів ППО С-400 "Тріумф" у кількості 12 одиниць. Про це 6 січня партизани написали у своєму Telegram-каналі.

"Було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць, радіолокаційні станції та універсальні вежі до них. Імовірно, це комплекси ППО С-400 "Тріумф", — пишуть партизани, вказуючи відповідні координати.

Автори посту зазначають, що російські військові продовжують берегти такі цінні комплекси в глибокому тилу Москви, тоді як російські війська на фронті відчувають критичну нестачу ефективних засобів протиповітряної оборони. Імовірно, ці комплекси прикривають пункти управління стратегічного призначення, додали в "Атеш".

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Раніше члени руху "Атеш" також знаходили на території російської столиці апаратуру, необхідну для роботи зенітного комплексу С-400. Обладнання було виявлено на північно-східній околиці Москви — зокрема, на кадрах зафіксовано пристрій, схожий на вежу для виявлення та супроводу цілей.