Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, — нардеп (фото)

За словами нардепа Ярослава Железняка, це вже десяте відповідне голосування у парламенті. Він зазначив, що рішення продовжити дію воєнного стану підтримали 335 народних обранців, а мобілізації — 323.

Парламент затвердив указ президента України Володимира Зеленського про продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Продовжили дію воєнного стану

За його словами, на сьогоднішньому засіданні, 6 лютого, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні. Відповідне рішення підтримали 335 народних обранців.

Так правовий режим діятиме до 13 травня 2024 року (продовжили на 90 днів).

Железняк додав, що це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан.

Продовжили мобілізацію

Окрім того, у вівторок, 6 лютого, Рада затвердила й указ президента про продовження мобілізації. Це рішення підтримали 323 народних обранців.

Строки ідентичні — до 13 травня 2024 року.

Це, за словами нардепа, також вже десяте відповідне голосування Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровано в парламенті.

В інтерв'ю від 21 січня, Володимир Зеленський прокоментував імовірність президентських виборів у 2024 році. Президент заявив, що проголосувати і дати мандат на вибори має Верховна Рада.

Раніше, 9 грудня, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафи для порушників комендантської години. Для порушників передбачено штраф у розмірі від 8500 до 17 тисяч гривень.