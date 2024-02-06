Боротьба за контракт на десятиліття: армія США обрала розробника нового тягача

Корпус морської піхоти обрав дві компанії, які будуть протягом року працювати над створенням універсальної вантажівки наступного покоління.

Корпус морської піхоти США оголосив вибір двох компаній Mack Defense і Navistar Defense для участі у Фазі I розробки програми середньої тактичної вантажівки. Про це повідомляє Defence Blog.

Військові хочуть замінити наявний парк середніх тактичних транспортних засобів (MTVR), включно з вантажними, самоскидними, аварійними, тягачами і іншими варіантами виконання. Перша фаза розробки триватиме близько 12 місяців, щоб розробники представили своє бачення концепції дизайну і план для машини.

Основними вимогами у американських морпіхів є:

інтеграція гібридних електричних технологій;

збільшення запасу ходу і можливість руху на електричній тязі;

мобільність на бездоріжжі;

здатність долати 150-мм водяні барʼєри;

наявність зовнішньої силової установки потужністю до 30 кВт.

Зараз Корпус морської піхоти використовує машину від Oshkosh Defense, яка була представлена на початку 2000-х років, але зараз компанія не пройшла у Фазу І. Проте MTVR продовжили термін служби до 2042 року. З новими компаніями морпіхи налаштовані на співпрацю, щоб разом створити машину, яка буде задовольняти різноманітні потреби Корпусу.

Нагадаємо, 26 січня ЗМІ писали, що морпіхам США не вистачає десантних кораблів, тому треба альтернатива.

26 грудня у ВМС Україні заявили про завершення формування Корпусу морської піхоти.