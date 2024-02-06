Відстрочка чи бронь: експерти Ради вказали на недоліки нового законопроєкту про мобілізацію

Згідно з висновками Головного науково-експертного управління ВР, не зрозуміло на яких підставах поліцейських позбавлять відстрочки, але водночас її отримають, наприклад, працівники Державної спеціальної служби транспорту.

Пропозиції, висунуті законопроєкт про мобілізацію 10449 для посилення мобілізаційних заходів, враховують розширення переліку посадових осіб, яким буде надано безпосереднє відтермінування від призову на військову службу в період мобілізації. Однак Головне науково-експертне управління Верховної Ради презентувало свій експертний висновок щодо законопроєкту, в якому зазначається, що не зрозуміло, на яких підставах поліцейських позбавлять відстрочки. Висновок профільного управління опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Кому дадуть відстрочку

Пропонується розширити перелік посад працівників органів державної влади, які матимуть безпосередню відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Зміни торкнуться:

керівників міністерств, їх заступників;

керівників державних органів та органів державного управління, діяльність яких охоплює всю територію України;

суддів, членів Вищої ради правосуддя;

працівників Державної спеціальної служби транспорту;

співробітників Міністерства внутрішніх справ України та інших установ.

Поліцейським не хочуть давати відстрочку

Водночас із чинного переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією, виключаються працівники Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та Державної виконавчої служби України. Експерти назвали таку пропозицію "сумнівною".

"Така пропозиція видається сумнівною, оскільки, по-перше, з аналізу пропонованих приписів не можна чітко визначити критерії, за якими розподіляються посади працівників органів державної влади, інших державних органів на тих, яким має надаватись безпосереднє відтермінування від призову на військову службу за мобілізацією, а яким — оформлюватись бронювання в порядку ст. 25 цього Закону", — ідеться в експертному висновку.

У своєму висновку ГНЕУ наголошує на необхідності розроблення точніших критеріїв і прозоріших правил, щоб уникнути невизначеності та несправедливості в застосуванні закону про мобілізацію.

Раніше Фокус більш детально розбирав висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради про новий проєкт про мобілізацію. Експерти зазначили, що обмеження права керування транспортним засобом і арешт рахунків і цінностей — форма примусу державою, що виходить за межі законодавчих повноважень і не забезпечує адекватного захисту прав громадян.

Нагадаємо, 30 січня уряд після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449. Оновлений документ пропонує, зокрема, накладати обмеження на ухильників через суд.