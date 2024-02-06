Польський генерал запропонував депортувати з країни українців призовного віку: в МЗС відповіли

У МЗС Польщі розповіли, що розглядають, як саме можуть допомогти Києву у питанні мобілізації чоловіків за кордоном, але це потребує "обговорення на європейському рівні".

Жодних дій щодо висилки до України українців призовного віку, щоб вони могли приєднатись до захисту країни від російської агресії, не проводиться. Про це повідомляє портал Onet з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ та коментар Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Журналісти звернули увагу на заяву генерала Вальдемара Скшипчака, який запропонував польському уряду в рамках підтримки Києва депортувати всіх чоловіків із Польщі до України. Вони звернулися за коментарем до Центру Урядової інформації. У МЗС розповіли, що розглядають, як саме можуть допомогти у цьому питанні українській стороні.

"Ми віримо, що оптимальне рішення "було б добре врегулювати ці питання на європейському рівні", — йдеться у заяві.

За інформацією, отриманою журналістами в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі, "жодних робіт у цьому напрямку в МВС та адміністрації не ведеться".

"Депортація українців" – заява генерала

Генерал у відставці Вальдемар Скшипчак, як інформує портал Onet, запропонував польському уряду в рамках підтримки Києва депортувати всіх чоловіків з цієї країни в Україну. На його думку, ці акції підтримали б українців у захисті Батьківщини.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати", – заявив він в ефірі радіо ТОК FM.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі.

Нагадаємо, 11 січня Зеленський висловився щодо українців, які незаконно перетнули кордон. У нього є питання до тих чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, не служать і не сплачують податки.