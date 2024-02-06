Зауважень на 9 сторінок: омбудсмен пояснив, що порушує новий законопроєкт про мобілізацію

Деякі пропозиції законопроєкту про мобілізацію №10449 порушують Конституцію та чинні закони України. Зокрема, мова йде про виїзд чоловіків за кордон, електронний кабінет призовника, роботу ТЦК, надання відстрочки та інше.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"На жаль, урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм", — сказав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що представник з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів озвучила зауваження до законопроєкту. Крім цього, відповідний лист відправили до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зокрема, зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Виїзд чоловіків за кордон

Лубінець зазначив, що нормативний казус є в питанні порядку виїзду чоловіків від 18 до 60 років, що перебувають на військовому обліку або виключені з нього, за кордон. Він наголосив, що питання у формулюваннях "зняти" і "виключити" з військового обліку, оскільки на практиці це стає проблемою.

У документі йдеться про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права українця на виїзд за кордон. Проте ці зміни суперечать Конституції.

"Згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян", — пояснив він.

Електронний кабінет призовника

Законопроєктом передбачається обов'язок про реєстрацію електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, проте за невиконання цього пункту останні нестимуть юридичну відповідальність. Але це положення не відповідає Конституції, закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Натомість омбудсмен пропонує в законопроєкту закріпити право реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Перевірка документів представниками ТЦК та СП

Надання права представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи громадян від 18 до 60 років суперечить Конституції. Оскільки таку перевірку можуть здійснювати лише працівники Нацполіції, персонал ДПСУ.

Позбавлення відстрочки від мобілізації деяким аспірантам

Документ передбачає позбавлення права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації аспірантів, що здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Тоді як всім інших категоріям здобувачів освіти право на звільнення від призову зберігається. У результаті це суперечить вимогам ст. 24 Конституції щодо рівності прав громадян та недопущення їх дискримінації за певними ознаками.

Призов на службу здійснюється незалежно від місця перебування на військовому обліку

У законопроєкті прописано, що призов на службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця перебування на військовому обліку.

"Тобто, особу можуть призвати на військову службу під час її перебування у службовому відрядженні, під час виїзду на вихідні до батьків, перебування в санаторії чи лікувальному закладі поза межами місця проживання", — пояснив Лубінець.

З його слів, при такому підході часто порушується право громадян на звільнення від призову, адже медичні документи та ті, що дають право на відстрочку, громадяни не носять з собою, адже за законодавством їх повинні надавати до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

Альтернативна (невійськова) служба

Чинна редакція Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" не передбачає можливості та порядку направлення на альтернативну службу тих, хто підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

"Однак є непоодинокі випадки направлення громадян на військову службу, релігійні переконання яких не допускають виконання військового обов'язку, що суперечить гарантованому їм ст. 35 Конституції України праву на свободу совісті", — зауважив омбудсмен.

Нагадаємо, 5 лютого перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що в Раді пропонують скоротити термін розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію. Він наголосив, що це рішення повинен ухвалити парламент.

31 січня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що в тексті нового законопроєкту про мобілізацію чітко описано, як повинні відбуватися підготовка у військових частинах, ротація та соцпідтримка.