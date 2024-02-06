Потрібен для збору даних: біля берегів Литви знайшли гідролокатор російського типу

ВМС Литви повідомили, що за допомогою гідроакустичних датчиків апарат фіксує рух великих підводних об'єктів. З його допомогою шукають підводні човни.

Біля берега Литви, на Куршській косі, було виявлено виявлений гідроакустичний гідролокатор російського зразка. Про це повідомили Військово-морські сили Литви.

Повідомляється, що такий пристрій використовується для збору розвідувальних даних.

Так, ще в суботу 3 лютого якась цивільна особа повідомила про знаходження невідомого пристрою з написами російською мовою. На місце прибули фахівці ВМС. Вони змогли встановити, що пристрій є гідролокатором. Він потрібен для виявлення місцезнаходження підводних човнів. Для цього він використовує гідроакустичні датчики.

"За допомогою гідроакустичних датчиків апарат фіксує рух великих підводних об'єктів (підводних човнів), розташованих біля нього", — йдеться в повідомленні.

У ВМС Литви зазначили, що такий самий пристрій було знайдено біля берегів країни 2021 року. Також їх знаходили біля берегів Великої Британії та Ірландії в Атлантичному океані. До моменту виявлення апарат уже був у неробочому стані.

Де знаходиться Куршська коса

Куршська коса — це довга піщана смуга суходолу, яка відокремлює Куршську затоку від Балтійського моря. Простягається від Клінінградської області РФ до міста Клайпеда в Литві.

Куршська коса на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що ще в січні 2024 року білоруські прикордонники зі зброєю перетнули кордон Литви. Це вже не перший випадок, коли білоруські прикордонники заходять на територію Литви. У МЗС країни просять Білорусь надати пояснення щодо цього інциденту та зробити так, щоб цього більше не повторювалося.