Масований обстріл Києва: частина столиці залишилися без світла, подробиці (фото)

Через обстріл російських окупантів в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі. В "Укренерго" кажуть, що енергетики почнуть відновлювати електропостачання після відбою тривоги та дозволу військових.

Російські окупанти 7 лютого атакували Київ балістичними та крилатими ракетами. Є пошкодження електромереж, через що зникло світло в одному з районів столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", — проінформував він.

Також він повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

"Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", — сказав Кличко.

В "Укренерго" заявили, що енергетики почнуть працювати на місці після відбою повітряної тривоги.

"Через обстріл російських окупантів в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі. Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", — йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Вночі 7 лютого ЗС РФ запустили декілька груп шахедів, а пізніше запустили по Україні крилаті та балістичні ракети. Вибухи лунали у Харкові, Миколаєві, Києві та області, а також на Дніпропетровщині і Львівщині. У Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи та зафіксували влучання в одному з районів. Системи ППО також активно працюють у Києві та області.

Тривога через ворожі БпЛА тривала кілька годин. Безпілотники помітили в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

Через масштабну ракетну атаку РФ по Україні 7 лютого Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору і підняла в повітря авіацію.