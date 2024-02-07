ЗС РФ атакували Миколаїв ракетами і Shahed: є жертви, — ОВА (фото, відео)

Унаслідок ранкової атаки пошкоджено житлові будинки — близько 20 будівель залишилися без дахів. Від влучання російської ракети помер працівник Миколаївської філії "Газмережі" Леонід Глове.

Чоловік, який дістав важкі мінно-вибухові та черепно-мозкові травми під час обстрілу Миколаєва 7 лютого, помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Після ранкової російської атаки на місто ще кілька людей дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, загалом близько 20 із них залишилися без дахів.

"Є поранені. Одну людину госпіталізовано. Іншим надали допомогу на місці", — уточнив мер.

Пошкоджено також газові та водопровідні мережі, але комунальники вже ліквідовують аварії.

Він повідомив, що людям нададуть необхідну допомогу, а рятувальні бригади вже працюють на місці.

Докладніше про те, з чим зіткнулися комунальники та рятувальники, він пообіцяв розповісти пізніше — вже після відбою повітряної тривоги, яка тривала до 8:50 ранку.

Обстріл Миколаєва: загинув ексспівробітник газопроводу

Леонід Глове

Загиблий — Леонід Глове, колишній енергетик підприємства "Газсети".

"Внаслідок влучання ворожої ракети загинув працівник Миколаївської філії "Газмережі" Глове Леонід Олександрович", — ідеться в публікації "Газсетей".

Повідомляється, чоловік присвятив своє життя роботі в газовій службі, колись працював на посаді головного енергетика. Вийшовши на пенсію, Леонід Олександрович продовжував працювати електромонтером і навчав молодших колег.

Обстріл Миколаєва 7 лютого: чим атакували місто

За інформацією Миколаївської ОВА, російські війська обстріляли місто безпілотниками Shahed-136/131 і ракетами повітряного базування.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", для атаки використовували ракету Х-22.

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

"Вночі силами й засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили три БПЛА типу "Shahed-136/131", — йдеться в публікації.

За даними районних військових адміністрацій, ГУ ДСНС у Миколаївській області, під час ранкової атаки постраждав газопровід, на місці якого виникла пожежа. На території об'єкта загорілася також технічна споруда, але загоряння локалізовано.

У ДСНС показали роботу психологів і рятувальників на місці обстрілу.

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

"Роботи з ліквідації наслідків тривають", — ідеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

Telegram-канал "НикВести" опублікував фото пошкоджених будинків.

Пошкоджені будинки після обстрілу Пошкоджені будинки після обстрілу Пошкоджені будинки після обстрілу Пошкоджені будинки після обстрілу

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки в Києві 7 лютого загорівся багатоквартирний будинок. Унаслідок атаки на столицю постраждали щонайменше 11 громадян, а під завалами можуть перебувати люди.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, союзники Вашингтона в Європі та Азії значно наростили підтримку для України.