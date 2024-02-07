"Непридатний для експлуатації": Пентагон випробовує конвертоплани Osprey

Після авіакатастрофи в Японії, яка сталася в листопаді минулого року в США заборонили всі польоти CVM-22B. Тепер тестування Пентагону показують погані результати.

Після фатальної катастрофи з конвертопланом CMV-22B Osprey восени 2023 року всі польоти призупинені. Наразі Пентагон проводить випробування бортів, які показали серйозні проблеми з машинами. Про це повідомляє The War Zone.

Головний відділ випробувань Пентагону прийшов до висновку, що CMV-22B Osprey не є експлуатаційно придатним через збої багатьох підсистем. Майже половина збоїв повʼязані з системою захисту від льоду. Окрім цього з самого початку програми було виявлено кілька потенційних недоліків, які ускладнюють роль конвертоплана як транспортника. Серед них — недостатня герметичність салону. Якщо екіпаж не користується киснем, то Osprey має літати на менших висотах за поганих погодних умов і на більшій швидкості.

Завантаження двигуна в Osprey Фото: US Navy

Система захисту від льоду призвела до 44% збоїв конвертоплана, це стало відомо з урядового звіту головного відділу випробувань Пентагону. У лютому 2023 року коли ВМС надали CMV-22B початкову експлуатаційну спроможність (IOC), але насправді гелікоптер ще не був повністю надійним, він відповідав вимогам частково. Тоді система захисту від льоду давала 25% збоїв у роботі. Ще торік звучали оцінки про можливість переривання місії.

CMV-22B базується на конструкції MV-22B Корпусу морської піхоти, але зі збільшеним радіусом дії, системою скиду палива, а також іншою бортовою апаратурою з лінією передавання даних Link-16 і супутниковим звʼязком Iridium.

Наразі невідомо, що спричинило авіакатастрофу у листопаді 2023 року в Японії, коли загинули всі військові на борту в наслідок падіння конвертоплана.

Нагадаємо, 29 листопада у Японії впав у море американський конвертоплан Osprey з 8 бійцями на борту.

7 грудня Повітряні сили США заборонили всі польоти на конвертопланах Osprey після аварії в Японії.