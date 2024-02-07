США мають намір наростити виробництво снарядів, але не вистачає головного компонента

Для виходу із ситуації з нестачею вибухових речовин, американці звернуться до закордонних партнерів. Але в майбутньому військові підприємства наростять власний випуск усіх необхідних компонентів.

Сполучені Штати прагнуть різко збільшити виробництво 155-мм боєприпасів до 100 000 одиниць на місяць до кінця 2025 року. Однак американські зброярі зіткнулися з нестачею одного з головних компонентів — вибухівки. Про це 6 лютого повідомили в Defence News.

Керівник відділу закупівель армії США Даг Буш на заході аналітичного центру CSIS розповів, що армійці планують збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів з 28 000 у жовтні минулого року до 37 000 у квітні та приблизно 60 000 у жовтні 2024 року. Потім армія сподівається швидко збільшити виробництво у 2025 році з трохи менше ніж 75 000 снарядів у квітні до 100 000 у жовтні.

"Армія має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня. Це заплановане збільшення частково пов'язане з новим заводом, який армія будує в Техасі. Він матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, використовуючи абсолютно нові технології, які ми ніколи не використовували раніше", — заявив Буш.

Дефіцит тротилу

Тим часом такі темпи виробництва вимагають великої кількості вибухівки — IMX-104 або тротилу, але для виготовлення великого обсягу вибухівки таких виробничих потужностей у США немає.

"Нам доводиться звертатися до союзників за кордоном. На щастя, у нас їх багато, і вони мають великі можливості", — зазначив Буш.

За словами чиновника, збільшення виробництва також залежить від затвердження Конгресом додаткового бюджетного запиту, спрямованого на підтримку України та Ізраїлю. Він включає 600 млн доларів, які дадуть змогу втричі збільшити кількість вибухівки IMX-104, виробленої на заводі армійських боєприпасів Holsten у штаті Теннессі. У перспективі підприємство може збільшити обсяг виробництва 2,2 тис. тонн на рік до 5,8 тис. тонн.

Ще 93 млн доларів підуть на модернізацію обладнання для відновлення виробництва пропеленту M6, а 14 млн підуть на будівництво і введення в експлуатацію лінії з виробництва "чорного пороху" — вибухової речовини, яка складається з сірки, вуглецю і нітрату калію.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни, затримки в наданні західної допомоги посилюють дефіцит боєприпасів в українських військ. А це, зокрема, серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем.