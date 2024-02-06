Затримки допомоги від Заходу загострюють дефіцит боєприпасів для ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, брак боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем. Радари ефективні настільки, наскільки велика кількість снарядів у артилерії.

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Затримки в наданні західної допомоги посилюють дефіцит боєприпасів в українських військ. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 5 лютого йдеться про те, що такий стан речей підриває здатність Сил оборони України використовувати західні контрбатарейні системи. Так, очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що за останній тиждень російські війська збільшили інтенсивність артилерійських ударів майже на 25 % і обстріляли Україну понад 1500 разів, вразивши понад 570 населених пунктів.

Крім того, аналітики відзначили статтю, яка вийшла в The New York Times. У ній ідеться, що українські сили на критично важливих ділянках фронту, наприклад біля Авдіївки, обмежують використання артилерійських снарядів. Вони можуть вражати тільки великі маси російських солдатів, що наступають. Однак ЗС РФ, судячи з усього, вже адаптувалися до цього, а тому наступають невеликими групами.

Як розповів український аналітик Петро Черник, ЗСУ мають відносно кращі контрбатарейні можливості, ніж ЗС РФ, оскільки мають у своєму розпорядженні американські радари AN/TPQ-36 (48 і 50), а також німецьку систему COBRA.

"Контрбатарейні радари ефективні тим, що вони виявляють вогонь, що наближається, і розраховують місце його походження, щоб артилерія могла вести вогонь у відповідь", — сказано у звіті.

У ISW заявили, що брак артилерійських боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем. Радари ефективні настільки, наскільки велика кількість снарядів, наявних у розпорядженні українських військ для переслідування цілей.

За словами аналітиків, російські сили отримують вигоду з нестачі боєприпасів в Україні та її подальшої нездатності вести достатню контрбатарейну війну, і ця динаміка, імовірно, загострюватиметься в міру того, як період браку снарядів у ЗСУ затягуватиметься.

Раніше ЗМІ повідомляли, що артилерії ЗСУ не вистачає боєприпасів. За словами журналістів, українським артилеристам доводиться вибирати цілі за пріоритетністю, а окупанти вистрілюють за добу 10 тисяч боєприпасів.