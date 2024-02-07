"Можемо зробити це разом": у Польщі запропонували частково закрити небо над Україною

За словами політолога Марека Сієранта, така тактика дасть змогу безпечно виробляти зброю, зберігати передане озброєння і навчати військових.

Колишній головнокомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак висловив думку про необхідність узгодженої дії Північноатлантичного альянсу та України щодо можливого перехоплення російських ракет, спрямованих у бік Польщі. Він підкреслив, що важливо повідомити російське керівництво про ці заходи. Про це повідомив польський політолог і журналіст Марек Сієрант у коментарі виданню "24 Канал".

"Поки що таких офіційних політичних заяв у Польщі не було. Тим більше не було також від військових. Але ми маємо розуміти, що така річ, звичайно, розглядається", — сказав політолог.

Марек Сієрант зазначив, що такий підхід дозволив би хоча б частково закрити небо над Україною, особливо в її західних областях. Подібні дії дали б змогу системам протиповітряної оборони зосередитися на захисті східних і південних регіонів країни, таких як Дніпро і Одеса, які, на відміну від Києва, не мають аналогічного захисту.

"Ми можемо це разом зробити. Я вважаю, що це навіть пізно. Це мало бути раніше. Ми про це говорили з перших днів війни, щоб закрили небо над Україною, принаймні частково, хоча б на 100 — 200 кілометрів, щоб тил України був безпечний, щоб там можна було виробляти зброю, зберігати передану зброю, навчати військових", — вважає він.

Польський журналіст також нагадав про наслідки атак на Яворівський полігон, розташований неподалік від кордону з Польщею. У світлі цього НАТО дійсно варто серйозно розглянути ухвалення подібного рішення.

"Я сподіваюся, що українська сторона буде до цього відкрита. І ми всі разом прийдемо до консенсусу, як це зробити правильно, щоб уламки все рідше потрапляли на українські будинки, школи, лікарні, українську інфраструктуру", — додав Марек Сієрант.

Нагадаємо, що 7 лютого Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України. У повітря піднято польську авіацію.