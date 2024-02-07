"Рівнятимуть із землею": експерт про те, як розвиватимуться події в Авдіївці наступні 2 тижні

Володимир Путін хоче відзвітувати про "перемоги" під час послання федеральним зборам, тому в районі Авдіївки очікується серйозний пресинг з боку піхотних підрозділів ЗС РФ, які братимуть участь у вуличних боях, вважає Олександр Коваленко.

Командування РФ отримало чергові терміни для досягнення значних перемог у зоні бойових дій в Україні. Рамки звузилися до двох тижнів, а основні напрямки — це Авдіївка та зачистка лівого берега Херсонської області. Про це пише розповів військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як говорить експерт, Путін особисто прокреслив межі досягнення цілей так званої "СВО" в Україні до початку виборів у Росії і хоче відзвітувати про "перемоги" під час послання федеральним зборам.

"В зв'язку з цим за Авдіївкою очікується серйозний пресинг піхотною компонентою у північному та північно-східному секторах. Концентрація всіх зусиль у міських боях. Для посилення тиску акцент тактичної авіації буде саме на авдіївському напрямку, КАБ рівнятимуть все, що можна використовувати для оборони в місті. Тобто наступні два тижні Авдос рівнятимуть із землею. При цьому механізовану компоненту заощаджуватимуть. Штурмів з технікою рівня жовтня-листопада 2023 року ми вже не побачимо", — вважає експерт.

Що стосується Лівого берега, то, на його думку, російське командування має намір вивести застосування тактичної авіації до рівня грудневого інциденту з Су-34. Крім того, угруповання військ "Дніпро" накопичило там досить великі сили, а задля поставленої мети можуть пожертвувати 10%-20% від них, але продавити плацдарм.

Другорядними завданнями для ЗС РФ перед виборами в Росії Олександр Коваленко називає Куп'янськ та Часів Яр. Ці "перемоги" перенесли на другу половину 2024 року.

На думку експерта, після окупації Авдіївки окупанти візьмуть паузу для відновлення, а частина військ зі складу угруповання військ "Центр", повернуться на Лімано-Куп'янську вісь, але не на Лиманський напрямок, а для посилення угруповання військ "Захід" на Куп'янському напрямку.

"У районі Часового Яру ЗС РФ зосередяться на створенні сприятливих умов для наступу, під яке формуватимуть нові підрозділи, за рахунок мобілізаці", — пише Коваленко.

Він також додав, що Сили оборони України готуються до такого розвитку подій, а от "партнери підводять".

Нагадаємо, що станом на 7 лютого ситуація в Авдіївці ускладнилася, а бої ідуть за кожен будинок.

Також повідомлялося, що ЗСУ відчувають дефіцит снарядів в Авдіївці через удари ЗС РФ. Окупанти також "полюють" на антени для FPV та знищують їх із артилерії.