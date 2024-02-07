Обстріл України 7 лютого: під Києвом пошкоджено десятки будинків і автомобілі (фото)

За даними начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, завдяки силам ППО влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що уламки знайшли у восьми населених пунктах і двох районах області.

Російські війська вкотре масовано обстріляли Київську область ракетами. Про це начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Спасибі нашим силам ППО. Влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає", — ідеться в публікації.

Наразі відповідні служби ліквідовують та фіксують наслідки ворожої атаки.

За словами Кравченка, уламки впали у восьми населених пунктах і двох районах області. За наявними даними, незначних травм зазнали двоє людей, яким надають необхідну медичну допомогу. Також є відомості, що уламки ворожих ракет пошкодили 14 приватних будинків, господарських споруд, парканів і кілька легкових авто.

"В одному з навчальних закладів частково вибиті вікна та посічені двері. У двох багатоквартирних будинках фіксують уламки у квартирах", — ідеться в публікації.

Про деталі наслідків атаки ЗС РФ повідомлять пізніше.

Пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомила, що в Київській області внаслідок ракетної атаки є поранені та пошкоджено житлові будинки. Проводиться розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу в Київській області

Наслідки обстрілу в Київській області

Наслідки обстрілу в Київській області

"За даними слідства, 7 лютого 2024 року військові країни-агресора здійснили ракетну атаку на Київщину", — наголошується в публікації.

У підсумку постраждали двоє мирних жителів, згідно з наявними даними.

У двох районах області уламки ракет влучили в приватні та багатоквартирні будинки — пошкоджено господарські будівлі та транспорт. Прокурори, слідчі, експерти та працівники ДСНС перебувають біля постраждалих об'єктів.

Нагадаємо, що віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель провів ранок 7 лютого в одному з київських укриттів. Посол США в Україні Бріджит Брінк закликала світову громадськість надати Силам оборони більше озброєнь.

Також повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Україну десятками ракет, що спричинило частковий блекаут.