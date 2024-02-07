Руйнування, відключення світла і $68 млн з бюджету РФ: що відомо про ракетну атаку 7 лютого

Київ, Харків та Миколаїв оговтуються після ранкових вибухів — тут є загиблі і постраждалі, а на Львівщині впала і не розірвалася ракета РФ, яку збила ППО.

Зранку 7 лютого ЗС РФ завдали ракетних ударів по території України. Вибухи лунали у Києві та області, Харкові, Миколаєві і на Львівщині. Фокус зібрав в одному матеріалі все, що відомо на цей час з приводу ранкової масштабної ракетної атаки.

Обстріл Києва 7 лютого

О 6:59 ранку міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у місті. Він проінформував, що у столиці працює ППО і закликав мешканців перебувати в укриттях. Близько о 7:41 у столиці пролунав ще один гучний вибух. Кличко підтвердив це та закликав не залишати укриттів. Згодом він проінформував, що після вибуху викликали "швидку" у Дніпровський район, а внаслідок обстрілу уламками ракети були пошкоджені дві високовольтних лінії, через що частина споживачів на лівому березі залишилась без світла.

Загалом у Дніпровському та Деснянському районах столиці залишились без світла 19,4 тисячі споживачів. Частковий блекаут не оминув і заклади охорони здоров’я.

Також стало відомо, що у Голосіївському районі міста горить 18-поверхівка. Також вогонь охопив автівки та приміщення СТО. О 8:30 стало відомо, що внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі.

У МВС попередили, що під завалами зруйнованих будівель, ймовірно, є загиблі. Станом на 9:43 кількість поранених знову зросла — до 11 осіб.

Пожежу у 18-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі ліквідовано об 11:40. Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26, четверо людей загинули, 19 отримали травми.

Обстріл Харкова 7 лютого

Харків, за даними ОВА, обстріляли ракетами С-300. Зафіксували влучання у Слобідському районі, пошкоджень зазнала нежитлова інфраструктура.

52-річна жінка отримала легкі ушкодження, але у госпіталізації постраждалої потреби не було. Згодом у МВС повідомили, що внаслідок обстрілів у Харкові постраждало двоє осіб.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові були пошкоджені електромережі. Без світла залишились приблизно тисяча споживачів.

Обстріл Миколаєва 7 лютого

У Миколаєві, як проінформував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Приблизно 20 з них залишились без дахів. Крім того, є пошкодження на території інфраструктурного об’єкту там виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу важкі поранення отримала одна особа. Пораненого чоловіка ушпиталили до лікарні з важкими мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмою, але у реанімації він помер.

Пізніше голова ОВА Віталій Кім проінформував, що рятувальники, спільно з волонтерами та екстреними службами, усувають наслідки ворожого ранкового удару по Миколаєву.

"Наразі відомо про 6 постраждалих. Їм на місці надана перша допомога", — написав Кім.

У Миколаєві без світла 220 побутових та 6 юридичних споживачів, і електроенергію їм мають повернути також до кінця дня.

Обстріл Львівщини

О 7:32 у місті Дрогобич на Львівщині є влучання у промисловий об’єкт, частково зруйнована будівля і спалахнула пожежа на площі 300 м². В ОВА заявили, що наразі інформації про постраждалих немає.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок обстрілу зафіксовано часткове руйнування промислового приміщення. Силам ППО також вдалося збити ще одну російську ракету у Стрийському районі.

"Наші Сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. Жертв і постраждалих немає. Пошкоджених об'єктів — теж. Дякую нашій протиповітряній обороні та всім службам, які оперативно зреагували. Щойно з'являться оновлені дані, я їх оприлюдню", — написав він.

Також голова ОВА повідомив, що в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки", — написав він.

Уламки ракети, яка не здетонувала, на Львівщині

Як працювала українська ППО

Росія використала для атаки ударні безпілотники та декілька типів ракет — крилаті, балістичні й зенітні керовані. Була комбінована атака у кілька хвиль. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Загалом ЗС РФ запустили 64 засоби ураження:

20 дронів типу Shahed-136/131 (виліт з Криму);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (пуски з 10 літаків Ту-95МС з Енгельса та Каспійського моря);

4 крилаті ракети Х-22 (пуски з бомбардувальників Ту-22М3 з Севастополя та Курська);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" (пуски з носіїв у Чорному морі з району Новоросійська);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски з мису Тарханкут у Криму та Воронезької області РФ);

5 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з Бєлгородської області РФ).

Силам ППО України вдалося "знешкодити" 44 цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Реакція офіційних осіб на ракетну атаку по Україні

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 7 лютого РФ атакувала шість регіонів України. Він подякував медикам, рятувальникам, комунальним службам, тим, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям. Президент також пообіцяв відповідь російським загарбникам.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", – повідомив Зеленський.

Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, який перебуває у столиці України, вранці змушений був ховатись в укритті через ракетні удари ЗС РФ по Києву.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по Києву лунає повітряна тривога. Це — щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію", — написав він у своєму твітері.

Вкотре на необхідності надати Україні військову допомогу після ракетних ударів наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", – написала Бріджит Брінк.

Скільки Росія витратила на ракетну атаку по Україні 7 лютого

Фокус підрахував, скільки потенційно витратили окупанти для ракетно-безпілотних ударів.

Українська протиповітряна оборона збила 44 ракети і дрони з 64 засобів ураження. Росія запустила ракети:

20 дронів "Шахед-136/131"

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 понадзвукові крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

5 зенітних керованих ракет С-300.

Максимальна варрість обстрілу

Якщо підрахувати вартість обстрілу України 7 лютого по максимальних цінах, які є у відкритому доступі, то вийде сума у 61,6 млн доларів.

Мінімальна вартість обстрілу

При підрахунку мінімальної вартості варто зауважити, що тут бралась ціна дрона "Шахед" за ціною "локалізованої" версії дрона, а не імпортованої з Ірану. Загальна вартість всіх випущених боєприпасів сягатиме 54,7 млн доларів.

Вартість "Шахедів"

976 тисяч доларів, якщо всі дрони були виготовлені у РФ з максимальною локалізацією;

3,86 млн доларів, якщо всі дрони були з партії за 193 тисячі доларів;

5,8 млн доларів, якщо всі дрони були з партії за 290 тисяч доларів.

Вартість крилатих ракет Х-101

Вартість Х-101, за даними Defense Express, складає орієнтовно 1,2 млн доларів. Запуск 29 крилатих ракет обійшовся російському бюджету 34,8 млн доларів.

Вартість понадзвукових Х-22

4 понад звукові ракети Х-22 могли коштувати — 1,2-2 млн доларів, якщо взяти за основу вартість з "Фактів".

Вартість "Калібрів"

Вартість крилатих ракет морського базування "Калібр" складає близько 1 млн доларів все за тими ж даними Defense Express. 3 ракети "Калібр" коштуватимуть 3 млн доларів.

Вартість балістичних ракет "Іскандер-М"

Російський "Іскандер" може коштувати орієнтовно 1,6-2 млн доларів.3 балістичні ракети "Іскандер-М" коштували РФ від 4,8 до 6 млн доларів.

Вартість ракет С-300

У відкритому доступі вартість ракети С-300 оцінюють у 2 млн доларів. Відтак 5 ракет обійшлись РФ щонайменше у 10 млн доларів.