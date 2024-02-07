Дві ракети, якими РФ атакувала Харків, виробили в КНДР, — поліція (фото)

Металеві уламки вибухотехніки зібрали на території промислової зони. За попередніми висновками спеціалістів, йдеться про північнокорейські ракети Hwasong-11GA (KN-23).

У середу зранку, 7 лютого, російські окупанти завдали ракетних ударів по території України. Зокрема ЗС РФ атакували й Харків, де дві з пʼяти випущених ворогом ракет виявилися північнокорейського виробництва. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. За попередніми висновками спеціалістів — це північнокорейські ракети Hwasong-11GA (KN-23).

РФ випустила по Харкову північнокорейські ракети Hwasong-11GA (KN-23) РФ випустила по Харкову північнокорейські ракети Hwasong-11GA (KN-23)

Що відомо про ракети KN-23

KN-23, офіційна назва Hwasong-11GA — це балістична ракета виробництва Північної Кореї, яка зовні схожа на російську 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B з певними відмінностями.

Подібно ракеті "Іскандер-М" KN-23 має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями

Характеристики:

максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети становить до 690 км;

бойова частина оцінюється меншою за 500 кг;

довжина — 7,5 м;

діаметр — 0,95 м;

загальна маса — 3415 кг.

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову: деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у середу, 7 лютого, російські війська атакували Харків. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Влучання зафіксували у Слобідському районі, пошкоджень зазнала нежитлова інфраструктура.

52-річна жінка отримала легкі ушкодження, але у госпіталізації постраждалої потреби не було. Згодом у МВС повідомили, що внаслідок обстрілів у Харкові постраждало двоє осіб.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові були пошкоджені електромережі. Без світла залишились приблизно тисяча споживачів.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що балістичні ракети, які Росія отримала від Північної Кореї, ймовірно, вдарили по Харкову 2 січня. Йшлося про ті ж самі KN-23 (Hwasong-11GA).