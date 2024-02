Це не для політиків. Чому знання історії потрібне не президентам, а фахівцям із нацбезпеки

Політики не можуть собі дозволити таку розкіш, як роздуми над історичними складнощами. Їм доводиться ухвалювати рішення в умовах численних обмежень, а історія являє собою сукупність знань, які вони повинні використовувати для обґрунтування цих рішень. Історик Джозеф Стіб пояснює, чому історична освіта буде актуальною для фахівців із нацбезпеки, а для політиків — не дуже.

Як історик, що працює у царині професійної військової освіти, я опиняюся в незручному становищі, застерігаючи як стратегів, так і своїх студентів від далекосяжних висновків з історії. Швидкий пошук за ключовими словами в основних виданнях показує, що історичні уроки приваблюють як політиків, які бажають отримати керівництво до дії, так і вчених, які прагнуть зробити свою працю актуальною.

Хоча глибоке розуміння минулого дуже цінне для будь-якого члена уряду, пошук уроків відволікає від глибокого розуміння історії і вводить в оману сьогоднішніх стратегів. Я, як і інші історики, винен у тому, що подаю свою роботу у формі легко застосовних уроків, але я боюся, що це зводить нашу дисципліну до спрощених афоризмів.

Навпаки, історична освіта актуальна для фахівців з національної безпеки, оскільки вона сприяє кращому розумінню того, як виник нинішній світ, чому інші суспільства мислять інакше, ніж Сполучені Штати, у чому небезпека аналогій і в чому труднощі ухвалення рішень у реальному часі. Не менш важливо й те, що історія виховує здатність мислити поза параметрами сьогодення. Це сприяє критичному погляду на себе і свою країну, а також зміцнює здатність помічати упередження й уникати помилок.

Проблеми з "уроками історії"

Сара Маза визначає історичні уроки як "ретельно упаковані аксіоми, застосовні до теперішніх і майбутніх обставин". У стратегії це означає принцип або спосіб дій, виведений з історичних прецедентів, яким слід керуватися під час ухвалення сучасних рішень. Вивчення уроків передбачає міркування за аналогією: нинішня ситуація X схожа на минулу ситуацію Y, тому ми повинні слідувати тому чи іншому курсу, ґрунтуючись на цьому уроці.

Але хіба вивчення уроків минулого не є спробою уникнути подібних помилок у майбутньому? Що поганого в застосуванні історичних уроків до сьогоднішніх проблем?

Аби зрозуміти підводні камені пошуку уроків, розглянемо поняття контексту і випадковостей. Під контекстом розуміють складний вир соціальних, політичних, економічних, інтелектуальних, екологічних та інших чинників, що формують середовище, у якому живуть і діють люди в кожен конкретний момент часу. Усі історичні контексти різні; світ 2050 року не буде схожий на сьогоднішній світ, який не схожий на світ 1989 року, а тим паче на світ 1648 року, і так далі. Ці відмінності роблять узагальнення за контекстами від початку важким. Проте розуміння будь-якого рішення або політики потребує вивчення контексту. Наприклад, щоб пояснити вторгнення США до Іраку 2003 року, необхідно розуміти міжнародну систему, що склалася після закінчення холодної війни, уявлення про силу США в той час і недавню травму 11 вересня.

Щоб пояснити вторгнення США до Іраку 2003 року, необхідно розуміти міжнародну систему, що склалася після закінчення холодної війни, уявлення про силу США на той час і нещодавню травму 11 вересня Фото: Вiкiпедiя

За визначенням Джона Льюїса Геддіса, випадковості – це "явища, які не утворюють закономірностей". Це точки розгалуження історії, в яких усе могло скластися інакше через непередбачувані, незвичні та часто незначні події, важливість яких інколи стає зрозумілою лише в ретроспективі. Випадковість враховує важливість людської волі і той факт, що люди можуть по-різному реагувати на схожі обставини. За допомогою цієї концепції історики оскаржують ідею про те, що будь-яка конкретна подія неминуче визначалася великими структурними силами.

Повернімося до прикладу з війною в Іраку: її початок залежав від шоку 11 вересня, який залежав від успіху 19 викрадачів, що здійснили свою операцію, що залежало від вад американської розвідки і великої удачі самих терористів. Виникнення "Аль-Каїди" було зумовлене розколами в міжнародному джихадистському русі, розгромом джихадистських угруповань у Єгипті та Алжирі в 1990-х роках, особистим розвитком її лідерів і війною проти радянської окупації Афганістану. Так, хоча війна в Іраку мала багато грандіозних контекстуальних причин, як-от однополярність, вона також мала конкретніше й умовніше коріння у чинниках, що визначаються випадковістю і людськими діями.

Контекст і випадковість створюють низку проблем для виокремлення уроків. По-перше, неуважність до цих чинників часто призводить до неправильного застосування історії до сучасних сценаріїв. Наприклад, після збільшення чисельності військ в Іраку 2007 року прихильники боротьби з повстанцями, такі як Девід Петреус, використовували часткові успіхи цієї операції для пропаганди боротьби з повстанцями в Афганістані.

Війна в Іраку має конкретне коріння у факторах, які визначалися випадковістю та людськими діями Фото: US Army

Однак контекст цих двох країн кардинально відрізняється. Ірак боровся з міським повстанським рухом у модернізованому суспільстві. В Афганістані повстанці проживали в сільській місцевості, кордон погано контролювався, слугуючи прихистком для талібів, а центральний уряд і почуття національної ідентичності були ще слабшими. Не звертаючи уваги на різний контекст цих суспільств, багато стратегів винесли сумнівний "урок", згідно з яким Ірак продемонстрував застосовність протиповстанської боротьби до інших випадків. Ба більше, успіхи, досягнуті під час операції, залежали від низки факторів, які було важко відтворити в інших випадках. Без "пробудження сунітів" проти "Аль-Каїди" в Іраку американські війська, можливо, і домоглися б обмежених успіхів у сфері безпеки, але не змогли б закріпити ці успіхи або витіснити "Аль-Каїду" в Іраку з сунітських громад.

Випадок із протиповстанськими діями свідчить про ще один недолік вилучення уроків: політики й аналітики часто читають історію вибірково, щоб отримати потрібні їм уроки. Прихильники боротьби з повстанцями, як-от Джон Негл, для пропаганди цієї стратегії у війні з терором використовували приклади часів холодної війни, включно з Малайєю чи Філіппінами. Ці аргументи не лише применшували імперські можливості контрповстанців, а й не брали до уваги контекстуальні відмінності, що ускладнювали застосування "уроків" із цих випадків до сучасності. Наприклад, британці під час надзвичайного стану на Малайї домоглися успіху почасти тому, що більшість повстанців становили представники китайської меншини, яку можна було легко ізолювати від малайської більшості.

Теоретики боротьби з повстанцями допускають аналогічні спотворення у своєму прагненні викреслити її з американської доктрини. Деякі зводять успіхи до перевзування повстанців, надмірно спрощуючи реальну історію. Історик Дуглас Порч стверджує, що теоретики боротьби з повстанцями ігнорували політичну природу повстанського руху і що різке вторгнення не змогло створити простір для політичного компромісу в Іраку. Навпаки, прихильники боротьби з повстанцями нескінченно говорять про політичну природу повстанського руху, а різке вторгнення дійсно сприяло значному зниженню рівня насильства, що створило можливості для примирення іракців. Фокус на уроках надто часто перетворює історію на "величезний мішок для збору інформації", який політичні аналітики можуть використовувати для підтвердження вже зроблених висновків.

Крім того, пошук уроків пов’язаний із серйозним парадоксом. Дуже конкретні уроки не становлять великої цінності для застосування в нових випадках. Водночас загальні уроки, які можуть бути застосовні в різних випадках, зазвичай настільки банальні, що не несуть жодного смислового навантаження.

Наприклад, невже уроки війни в Іраку полягають у тому, щоб не вторгатися в країни, які ніколи не нападали на Сполучені Штати, не планувати ці конфлікти, а потім намагатися вести довгостроковий державний розвиток? Якщо це так, то для таких висновків не потрібно довго вчити історію. Історія навряд чи потрібна для того, щоб зрозуміти сентенцію президента Барака Обами: "Не робіть дурниць". Насправді концентрація уваги на таких банальних уроках може ввести студентів в оману, змусивши їх думати, що історичні діячі були просто дурні та що вони самі ніколи б не вчинили таких промахів.

Крім того, історія часто підносить суперечливі уроки, кожен з яких містить деяку частку правди. Розхожа фраза "історія не повторюється, але римується" вводить в оману. Історія більше схожа на неримовану поезію у вільному вірші, нелінійну і парадоксальну.

Розглянемо суперечливі уроки Другої світової війни та В'єтнаму. Урок, який американські лідери винесли з Другої світової війни, полягав у тому, що диктатори завжди використовують слабкість, і що завдати їм раннього удару краще, ніж умиротворяти, як це зробили британці та французи з Адольфом Гітлером на Мюнхенській конференції 1938 року. Цей настрій "більше жодних Мюнхенів" ліг в основу рішень США про втручання у справи Кореї та В'єтнаму. Як заявив посол США у В'єтнамі Генрі Кебот Лодж президенту Ліндону Джонсону 1965 року: "Я відчуваю, що існує велика загроза початку третьої світової війни, якщо ми не вступимо в неї. Хіба ми не бачимо схожість із нашою власною бездіяльністю в Мюнхені?". В'єтнамська катастрофа, однак, принесла протилежні уроки: не варто відправляти півмільйона солдатів на периферійний театр воєнних дій, щоб підтримати склеротичну диктатуру, керуючись хибною логікою теорії доміно.

Отже, коли Саддам Хусейн віддав наказ про вторгнення в Кувейт 1990 року, який урок мав лягти в основу американської політики? Завжди припиняти дії агресорів у зародку чи остерігатися непотрібних війн, не завдаючи поспішних ударів? Обидва уроки мали певну достовірність, що робило їх здебільшого марними. Як стверджує Гел Брендс, ці суперечливі уроки спотворили стратегічне мислення під час кризи. Скептики могли бачити в пустелі тільки новий В'єтнам, незважаючи на величезні контекстуальні відмінності. Навпаки, прихильники війни, включно з адміністрацією Джорджа Буша, вважали, що Саддам – це новий Гітлер. У січні 1991 року Буш заявив: "Я подумки повертаюся до історії. Скільки життів можна було б урятувати, якби умиротворення поступилося місцем силі раніше?".

Я подумки повертаюся до історії. Скільки життів можна було б урятувати, якби умиротворення поступилося місцем силі раніше? — Джордж Буш Фото: Скриншот

Війна Буша, спрямована на відбиття іракської агресії, була виправдана і без цієї хиткої аналогії. Однак цей "урок" спонукав його роздмухати загрозу і використовувати перебільшену риторику, що підвищило очікування американців щодо того, що Буш уявляв собі як обмежену війну. Це породило почуття розчарування у зв'язку з виживанням Саддама, яке наклало відбиток на політику США щодо Іраку на наступне десятиліття.

Нарешті, засвоєння уроків робить політиків більш уразливими до когнітивних упереджень. У випадку з упередженим ставленням люди використовують приклади, найсвіжіші в їхній пам'яті або досвіді, для розв'язання поточної проблеми. За евристики доступності люди використовують більш яскраві та наочні приклади для тих самих цілей.

Пошук уроків спонукає осіб, які приймають рішення, переоцінювати важливість нещодавніх і драматичних подій та ігнорувати інші факти, що можуть спростувати їхню думку. Наприклад, адміністрація Джорджа Буша-молодшого, як і більшість американців, переоцінила ймовірність катастрофічного тероризму зі зброєю масового ураження через 11 вересня, що сама залежала від безлічі випадковостей. Це сприяло катастрофічному вторгненню в Ірак.

У поєднанні з цими упередженнями з'являється ризик надмірної уваги до уроків недавніх подій. Прихильники стриманості, можливо, мають рацію в тому, що невдачі війни з тероризмом мають спонукати до скромнішої гранд-стратегії. Але вони також часто спотворюють складну історію війни з терором, применшуючи такі позитивні моменти, як відсутність великих атак на американську територію і поразка основних сил "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Пояснюючи такі помилки США, як Ірак, просто прагненням до гегемонії, вони залишають поза увагою безліч випадковостей, що зробили війну можливою, включно з 11 вересня і взаємними помилками американських та іракських лідерів.

Ба більше, рекомендації щодо значного скорочення могутності та присутності США у світі ризикують виявитися помилковими. Чи посилиться поширення зброї масового знищення, геополітична конкуренція і реваншистський націоналізм, якщо Сполучені Штати підуть з Європи або Північно-Східної Азії? Чи збережеться світова торгівля без американського флоту? Що сталося б із такими країнами, як Україна і Тайвань? Той факт, що війна з тероризмом була значною мірою надмірною реакцією, не дає чітких уроків для вирішення цих проблем. Недавня історія має інформувати, але не домінувати в наших роздумах.

Навіщо взагалі вивчати історію?

У цей момент мій роботодавець, можливо, ставить собі питання, навіщо він взагалі мене найняв. Якщо вивчення історії не є метою вилучення уроків, то навіщо взагалі стратегу витрачати час на історію?

Одна з головних переваг для стратега – розуміння того, як виникло сьогодення. Історія показує, як ми дійшли до сьогодні в будь-якій сфері: суспільство, економіка, політика, військова справа, ідеї тощо. Вона дає стратегічному мислителю чіткіше уявлення про ландшафт, у якому йому доведеться діяти, і краще розуміння людей, інститутів і націй, які його оточують. Як ми прийшли до того, що Сполучені Штати стали точкою опори ліберального міжнародного порядку? Як наша політична система стала настільки поляризованою? Як Сполучені Штати прийшли до таких напружених відносин з Організацією Об'єднаних Націй – організацією, за створення якої вони багато в чому відповідали? Масштабні історичні праці, присвячені подібним питанням, показують студентам, що нинішні реалії не завжди були такими і що вони сформувалися під впливом поєднання контекстуальних і випадкових чинників, які навряд чи повторяться.

Ба більше, всі ці питання відкриті для численних інтерпретацій, і всі вони не підлягають звичайному заучуванню. Дійсно, пошук уроків не бере до уваги життєво важливе завдання інтерпретації історії, оскільки будь-який урок має будуватися на аргументах про те, що сталося, як і чому. Мої студенти часто дивуються тому, що історія – це процес інтерпретації, в якому немає остаточних відповідей. Але усвідомлення цього допомагає їм замислитися над тим, що те, що вони дізналися про минуле з різних джерел, може бути сумнівним, що виховує допитливість і смиренність.

Розуміння історії Росії або Китаю, а також того, як сучасні росіяни і китайці інтерпретують її, необхідне для розуміння їхніх стратегій, ідентичності та політики Фото: ТАСС

Крім того, глобальна історія допомагає фахівцям з національної безпеки зрозуміти, як інші суспільства дивляться на речі і чому ці погляди часто розходяться з американськими уявленнями. Розуміння історії Росії або Китаю, а також того, як сучасні росіяни і китайці інтерпретують її, необхідне для розуміння їхніх стратегій, ідентичності та політики. Розуміння китайського наративу про "століття принижень" або російських криз після розпаду Радянського Союзу вкрай важливе для розуміння того, як вони підходять до глобальної політики. Сильне почуття невдоволення арабів західною владою, включно з колоніалізмом, підтримкою Ізраїлю і згубними санкціями, можливо, спонукало їх до більшої обережності перед війною в Іраку.

Найкращі моменти в моїй роботі у Військово-морському коледжі настають, коли один із наших іноземних студентів перериває нас, щоб сказати: "Ні, ми інакше дивимося на речі". Коли викладачі можуть пов'язати ці моменти з історією, американські студенти виходять за межі своїх упереджень і припущень і сприймають світ критичніше.

Історія також дає учням здатність бачити події з минулого в перспективі, а не заднім числом, що історик Гордон Вуд називає "історичним почуттям". Замість того, щоб поблажливо ставитися до минулого, майбутні фахівці з національної безпеки мають ставити запитання, чому переважно розумні та інтелігентні люди робили такі помилки і чому помилки зберігаються з плином часу.

Історичне почуття також зміцнює здатність студентів розглядати кожну ситуацію в її власних термінах, а не підбирати аналогії, які підкріплюють наші припущення або цілі. Джеймс Феллоуз, наприклад, згадує, як 2003 року в літаку, що летів до Іраку, американські посадовці читали книжки про відновлення американцями Німеччини та Японії. Ці приклади успіху давали утішний "урок", що Сполучені Штати можуть перетворити колишніх ворогів на демократичних союзників. Але між цими контекстами існували величезні відмінності, а також безліч контрприкладів того, як Сполучені Штати не змогли перетворити іноземні суспільства. Американським чиновникам варто було би систематичніше вивчати особливості історичного розвитку Іраку, перш ніж занурюватися в його політику.

Історія, яку Геддіс називає "практичним розширенням досвіду", здатна занурити студентів в емоції та ідеї, які визначали рішення минулого, допомагаючи їм оцінити тиск і сум'яття моменту. Зараз може здатися очевидним, що Сполученим Штатам не слід було вступати у війну у В'єтнамі. Але не зовсім зрозуміло, що мав робити президент Джонсон в умовах погіршення ситуації у В'єтнамі, що дісталася йому у спадок від попередників, двопартійного консенсусу з приводу припинення просування комуністів і страху, що "втрата В'єтнаму" поставить під загрозу його найважливіші внутрішні реформи. Так. студенти зможуть краще зрозуміти брак інформації, політичні чинники, організаційні обмеження, емоційне напруження та відсутність хороших варіантів, які впливатимуть на них, коли їм доведеться ухвалювати рішення.

Зрештою, історична освіта виховує в стратегах-початківцях смиренність і розуміння власних упереджень. Що далі ми відходимо від тієї чи іншої події, то легше виявити та піддати критиці припущення, яких дотримувалися політики в той час. Озираючись на 1990-ті роки, легко критикувати припущення американських лідерів про те, що ліберальна демократія охопила весь світ і що неолібералізм пропонує найкращий курс економічного розвитку. Але застосувати подібну критику до свого власного часу вкрай складно. Історія не дає відповідей на сучасні стратегічні питання, але вона виховує здатність мислити поза рамками сьогодення, відкидаючи упередження.

Якщо історія і підносить якісь уроки, то здебільшого застережливі – про іронію, трагічність і межі людського розуму. Вуд добре сказав про це: "Історія не дає безлічі маленьких уроків. Якщо вона і підносить якісь уроки, то тільки один великий: ніщо і ніколи не виходить так, як задумали або очікували її гравці".

Висновок

Заради справедливості слід зазначити, що політики позбавлені розкоші розмірковувати над історичними складнощами. Їм доводиться ухвалювати рішення в умовах численних обмежень, а історія являє собою сукупність знань, які вони повинні використовувати для обґрунтування цих рішень.

Історики повинні представляти свою значимість в описаних вище термінах, а не в термінах уроків. Але якщо політики наполягають на тому чи іншому вигляді уроків, історики повинні реагувати на це двома способами.

По-перше, вони повинні заохочувати політиків розглядати уроки в обережних, імовірнісних термінах, які завжди враховують контекстуальні відмінності. Як сказав 1966 року сенатор Дж. Вільям Фулбрайт, "цінність історії полягає не в тому, що вона забороняє або наказує, а в її загальних вказівках на те, які види політики можуть бути успішними, а які, найімовірніше, провальними".

По-друге, історики мають прискіпуватися до моделей, теорій і уроків і підкреслювати, як контекст і випадковості ускладнюють узагальнення.

Історія має посідати центральне місце в освіті спеціалістів з національної безпеки не для того, щоб вони вчили уроки, а для того, щоб збагачувати їхнє розуміння світу і самих себе, виховуючи мудрість для ухвалення обґрунтованих рішень Фото: U.S. Army

Заучування уроків – це короткий шлях, що заміщає критичне мислення. Воно звертається до позитивних імпульсів, але втрачає свою цінність, щойно ви занурюєтеся в конкретні історичні контексти й оцінюєте їхні умовності. Крім того, воно створює свої ризики: неправильне застосування, спотворення, вибірковість, посилення упереджень тощо. Історія має посідати центральне місце в освіті фахівців з національної безпеки не для того, щоб вони вчили уроки, а для того, щоб збагачувати їхнє розуміння світу і самих себе, виховуючи в собі мудрість для ухвалення обґрунтованих рішень.

Про автора

Джозеф Стіб – доцент кафедри національної безпеки Військово-морського коледжу США. Автор книги Regime Change Consensus: Iraq in American Politics, 1990-2003. Публікував статті в Texas National Security Review, Diplomatic History, Modern American History, Journal of Strategic Studies, International History Review, War on the Rocks, Washington Post, Foreign Policy та інших виданнях.

Висловлені тут думки належать виключно автору і не обов'язково відображають погляди, політику або позицію Міністерства оборони США або його підрозділів, включно з Міністерством військово-морського флоту або Військово-морським коледжем США.