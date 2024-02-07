ЗС РФ посилили тиск: у DeepState розповіли, яку частину Авдіївки вдалося окупувати (карта)

На півночі міста окупанти продовжують вести штурмові дії. Ворог намагається пробитися в бік автобази та знаку у в'їзді до міста, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації посилюють тиск з півночі на Авдіївку Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram.

"Ворог посилює тиск на Авдіївку з півночі", — йдеться у повідомленні.

У DeepState наголосили, що російські військові продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі міста. У вівторок 6 лютого окупанти перейшли залізничний міст, а у середі 7 лютого вже намагаються пробитися в бік автобази та знаку у в'їзді до Авдіївки через приватний сектор. Також у районі щодня відбуваються насичення забудови особовим складом.

Аналітики розповіли, що наразі противник окупував близько 18% території Авдіївки та продовжує свій тиск.

"Звісно, зараз хтось вилізе і почне спростовувати, але території від того назад не повернуться", — додали в DeepState.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, 7 лютого молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що російські військові потроху просуваються і тиснуть в районі Авдіївки Донецької області. З його слів, українським бійцям не вистачає артилерійських снарядів, а окупанти мають успіхи в штурмах по 20-30 хвилин.

Того ж дня військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що окупанти просуваються з півночі Авдіївки, в результаті чого для ЗСУ ситуація ускладнюється. Ворог зосередив головні зусилля, тоді як бої тривають за кожен будинок. Згідно з моніторинговими каналами та учасниками подій, вуличні бої тривали в передмісті неподалік коксохімічного заводу.