СБУ затримала депутата, який організував схему ухилення від мобілізації (фото)

За інформацією слідства, народного обранця спіймали під час передачі "клієнту" пакета документів для виїзду з країни. Коштувала така "послуга" сім тисяч доларів.

Служба безпеки України (СБУ) викрила депутата Калуської районної ради Івано-Франківської області, який організував схему ухилення від мобілізації для військовозобов'язаних. Про це повідомила пресслужба відомства 7 лютого.

За даними слідства, народний обранець використовував свій авторитет і зв'язки для "вирішення" питання отримання документів для виїзду за кордон. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби.

Депутат допомагав військовозобов'язаним отримати документи для виїзду за кордон Фото: СБУ

Військові контррозвідники з'ясували, що підозрюваний діяв разом зі своїм знайомим. За свої "послуги" фігуранти справи вимагали сім тисяч доларів.

СБУ задокументувала отримання спільником депутата авансу від військовозобов'язаного в розмірі дві тисячі доларів. Самого депутата затримали під час передачі "клієнту" готового пакета документів та отримання п'яти тисяч доларів.

Депутата затримали під час отримання грошей Фото: СБУ

"Послуги" депутата та його повідомика коштували сім тисяч доларів Фото: СБУ

Повідомляється, що обом чоловікам висунули підозру в незаконному переправленні осіб через державну за ч. 3 ст. 332 КК України.

Фігурантам схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації Фото: СБУ

Нагадаємо, 7 лютого у пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив чоловіків, які рухалися в бік державного кордону. Виявилося, вони вже не вперше намагалися нелегально покинути Україну.

Раніше, 6 лютого, у Держприкордонслужбі також повідомили про затримання в Чернівецькій області автомобіля, під сидінням якого переховувався чоловік. Водій авто, за попередньою інформацією, займався незаконним переправленням громадян до Румунії.