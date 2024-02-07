Українець учетверте за місяць спробував незаконно перетнути кордон: його засікли дрони (відео)

До рук прикордонників потрапили 24-річний житель Запорізької області й 44-річний харків’янин. Чоловіки скористалися інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни та заплатили по 3,5 тисячі доларів США.

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Наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив чоловіків, які рухалися в бік державного рубежу. Виявилося, вони вже не вперше намагалися нелегально потрапити за межі України. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби в середу, 7 лютого.

"Порушників наздогнали та затримали. Як з’ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу", — ідеться в повідомленні.

За інформацією ДПСУ, 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України.

У пресслужбі додали, що чоловіки скористалися інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни. За це українці заплатили 3,5 тисячі доларів США з кожного "туриста".

Щодо фігурантів, як і в попередні рази, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Відповідні справи направили до суду.

Нагадаємо, 4 лютого, українські прикордонники отримали інформацію про потенційних ухилянтів від румунських колег. Під час погоні на їхнє службове авто раптово вискочив чоловік.