ЗС РФ застосували ракету Циркон: що про неї відомо й чи було це вперше (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ракети, якими атакували Київ 7 лютого, рухалися за балістичною траєкторією. Однак точні типи ракет встановлять експерти. А тим часом, оглядачі вказують, що це міг бути не перший випадок застосування цієї зброї.

Українські військові оглядачі повідомили, що під час масованої атаки на Україну 7 лютого росіяни вдарили по Києву протикорабельною ракетою "Циркон". Доказами тому слугує нетипова траєкторія польоту, а також деталь, на якій вказано маркування — ЗМ22, яким позначається ця ракета. При цьому даних про саму ракету і про її статус у російських військах вкрай мало. Фокус розібрався, що відомо про ракету ЗМ22 "Циркон" і чи дійсно Росія вперше застосувала її по Україні.

Незвичайна траєкторія польоту ракети

Уранці 7 лютого стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації атакували Київ із застосуванням ракет різного типу. Унаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще 40 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Одна з ракет, як припускають "Циркон", впала в Дніпровському районі Києва. Унаслідок падіння біля опор лінії електропередач (ЛЕП) утворилася воронка — ракета пошкодила підземну високовольтну лінію.

Місце падіння ракети "Циркон" у Києві Фото: Національна поліція

Моніторинговий Telegram-канал Monitor, який відстежує пуски російських ракет, звернув увагу на незвичайну траєкторію ракети. Оглядачі вказали, що попри заяви Росії про те, що ця ракета є гіперзвуковою, вона не долала звуковий бар'єр. При цьому Telegram-канал описав політ як "гібрид "Кинджала" і "Онікса". Повідомлялося, що ракета була запущена з території окупованого Криму. Для запуску використовувався універсальний вертикальний пусковий контейнер.

ЗСУ могли збити "Циркон"

Військові оглядачі видання Defense Express звернули увагу, що російську "суперзброю" навряд чи б стали застосовувати для атаки на опору ЛЕП. Тому, на їхню думку, Збройні сили України могли перехопити російську ракету, внаслідок чого вона впала в Дніпровському районі столиці.

Деталь ракети з маркуванням ЗМ22

Українські оглядачі також звернули увагу на деталь ракети, яку виявили у воронці. На ній вказано маркування — ЗМ22, яке притаманне цій ракеті, адже її найменування — 3M22 "Циркон".

Фрагмент імовірної ракети "Циркон", який знайшли в Києві

Утім, оглядачі Defense Express вказують, що фрагментація ракети занадто сильна, що ускладнює її ідентифікацію. До того ж, інформації про ЗМ22 "Циркон" недостатньо, оскільки вона не була публічно продемонстрована.

"Нагадаємо, що навіть статус цієї ракети в РФ невизначений і вона то оголошується прийнятою на озброєння, то потім виявляється, що відповідного наказу немає", — зазначали оглядачі.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ після ракетної атаки повідомили, що ЗС РФ застосували 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, три "Калібри", три балістичні ракети "Іскандер", а також п'ять зенітних керованих ракет С-300. При цьому про ракету "Циркон" у зведенні командування не згадувалося.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив, що відомо, що ракети летіли за балістичною траєкторією, однак наразі фахівці намагаються зрозуміти, якими саме ракетами Україну атакували ЗС РФ.

"Усе, що впало вниз, досліджується. Робиться експертиза, після чого можна сказати, який був тип [ракети]. Ми вказали ймовірні типи ракет, які сьогодні атакували, і в якій кількості", — зазначив Ігнат.

Загадкова протикорабельна ракета "Циркон" — що про неї відомо

Публічні відомості про 3М22 "Циркон" почали з'являтися в 2016 році, а перші випробування були представлені 2020 року. Російське міністерство оборони оголосило про додавання "Циркону" у свій арсенал у червні 2022 року.

Експерти зазначають, що характеристики ракети доволі суперечливі й залежать від автора публікації та часу повідомлення. Спочатку її обговорювали як ракету з дальністю до 400 кілометрів, що летить зі швидкістю до 6 Махів і бойовою головкою в 300 кілограмів. Пізніше були заявлені поліпшені параметри: дальність 1000 кілометрів і швидкість до 9 Махів.

На думку експертів, "Циркон" як і Х-47 "Кинджал" — твердопаливна ракета, що розганяється до значної швидкості, але насправді не здатна подолати звуковий бар'єр.

Носіями цієї ракети є фрегат "Адмирал Горшков" і атомний підводний човен "Северодвинск". Обидва судна потребують додаткової адаптації для використання "Циркону".

У листопаді 2022 року російське державне агентство ТАСС повідомило про розробку експериментального зразка мобільної наземної пускової установки, здатної використовувати як ракети "Онікс", так і "Циркон". Назву цього комплексу не було згадано, проте йшлося про те, що, подібно до системи "Бастіон", він може бути оснащений двома ракетами. У 2020 році з'явилася інформація про те, що систему "Бастіон" планують адаптувати для застосування з "Цирконом".

Робота системи "Бастіон" Фото: Мiноборони РФ

Раніше, у 2016 році, в НВО машинобудування були анонсовані плани зі встановлення стаціонарної шахтної версії протикорабельного комплексу "Бастіон" (також відомого як "Бастіон-С" або К-300С) в окупованому Криму до 2020 року. Цей комплекс, також відомий як "Сотка" або "Об'єкт-100", являє собою наземну, а точніше підземну систему берегової оборони, розроблену для запуску протикорабельних ракет 3М44 "Прогрес". Він був введений в експлуатацію ще 1971 року і розташований поруч із Балаклавою. У 2016 році було оголошено про відновлення його функціональності, після чого почалися випробування і запуски ракет.

Береговий ракетний комплекс "Утес" Фото: РІА

Експерти зазначають, що, попри потенційні можливості, "Циркон" має високу вартість виробництва, і його використання потребує подальших інвестицій, підкреслюють експерти. Новини про замовлення "кількох десятків" ракет у 2022 році свідчать про розвиток цього напряму, але виробництво ще перебуває у стадії розгортання.

Чи могли застосувати "Циркон" в Україні раніше

Після масованої атаки на Запоріжжя 30 грудня Національна поліція заявила, що Росія використовувала ракети, такі як "Циркон", і крилаті ракети "Х-101". Однак ця інформація, найімовірніше, була попередньою, оскільки була представлена, ймовірно, до проведення експертизи під час ліквідації наслідків атаки. Військово-повітряні сили ЗСУ не підтвердили та не спростували цю інформацію. Не було також опубліковано остаточних результатів експертизи.

Водночас, 7 лютого оглядачі Defense Express із посиланням на свої джерела повідомили, уламки, які були знайдені сьогодні, відповідають фрагментам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ЗС РФ застосовували по Україні на початку року і щодо якої також припускали, що це був "Циркон".

"Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше", — зазначають оглядачі.

Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що ЗС РФ атакували Харків п'ятьма ракетами, дві з яких виявилися випущеними в КНДР. За попередніми висновками фахівців — це північнокорейські ракети Hwasong-11GA (KN-23).