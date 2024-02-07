Вибухи у Росії: масштабна пожежа спалахнула на заводі, що виробляє "Іскандер-М" (відео)

Російська протиповітряна оборона нібито знищила БПЛА та реактивні снаряди, проте у двох містах виникли масштабні пожежі та є постраждалі.

Ввечері 7 лютого у Російській Федерації пролунали вибухи. Зокрема, в Бєлгородській області та в Іжевську. У Міноборони заявили про удари безпілотників та РСЗВ RM-70 "Вампір". Фокус розповідає детальніше про наслідки атаки.

Вибухи у Бєлгородській області

У Міноборони Росії повідомили про те, що приблизно о 17:20 мск безпілотники атакували Бєлгородську область. За інформацією оборонного відомства РФ, засоби протиповітряної оборони нібито знищили два українські дрони в регіоні.

Крім цього, у РФ заявили, що Бєлгородщину обстріляли за допомогою РСЗВ RM-70 "Вампір" приблизно о 16:30 мск.

"Черговими засобами ППО було знищено сім реактивних снарядів над територією Бєлгородської області", — йдеться у повідомленні.

Також в Міноборони РФ розповіли про чергову атаку за допомогою РСЗВ о 19:50 мск. Російська ППО нібито знищили п'ять реактивних снарядів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом та районом спрацювала російська ППО — було знищено сім повітряних цілей на підльоті до міста. За його словами, постраждали двоє людей, в одного чоловіка баротравма, йому надали допомогу на місці. У другого чоловіка діагностували осколкове поранення голови і контузія, його госпіталізували до лікарні.

"У місті Бєлгороді у двох багатоквартирних будинках вибито вікна у квартирах, близько 15 автомобілів пошкоджено осколками. Також є пошкодження на території одного із промислових підприємств. У Бєлгородському районі різні пошкодження виявлено у 2 приватних домоволодіннях та на території одного підприємства", — сказав В'ячеслав Гладков.

Пізніше він повідомив, що російська ППО знову працювала над Бєлгородом і районом, вона нібито знищила п'ять повітряних цілей. За попередніми даними, постраждалих немає.

Проте в кількох квартирах Бєлгорода було пошкоджено скління, вибиті вікна та посічені фасади у двох приватних домоволодіннях. Також було пошкоджено господарську споруду ще в одному домоволодінні. Крім цього, у районі пробило покрівлю в будинках, посічено три автомобілі.

За інформацією російського видання Mash, внаслідок обстрілу Бєлгорода постраждало двоє людей, загалом по області — п'ятеро. Один зі снарядів влучив у землю поряд із фурою. Журналісти зазначили, що атакували в районі котельні заводу ЖБК-1.

Місцевий Telegram-канал "Пепел" повідомив, що два влучання зафіксовано на території вітамінного заводу в Бєлгороді, зокрема один із боєприпасів влучив у будівлю. Крім цього, відбулося влучання в котельню заводу ЖБК-1 і цех металовиробів, внаслідок чого виникла пожежа.

У Mash наголосили, що через декілька годин відбулася друга хвиля ударів по Бєлгороду. Місцеві жителі бачили спалахи в небі, нібито працювала російська ППО.

У Telegram-каналі "Пепел" розповіли, що під час другої хвилі обстрілів у деяких жителів Бєлгорода зникло світло. Крім цього, уламки одного з БПЛА впали на автомобільний міст у районі Крейда.

Вибухи в Іжевську

У Telegram-каналі Brief приблизно о 20:00 за київським часом повідомили про потужний вибух у місті.

"Жителі Іжевська повідомляють про передбачуваний потужний вибух у місті або його околицях", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за 12 кілометрів від Іжевська знаходиться випробувальний полігон Воткінського військового заводу. За інформацією адміністраторів каналу, там було щось вибухнути.

За словами місцевих жителів, вибух міг бути пов'язаним з утилізацією ракетних двигунів на Воткінському заводі, який випускає продукцію військового та цивільного призначення, періодично в цьому районі "спостерігається щось схоже на "ядерний" гриб".

Пізніше в МНС повідомили, що причиною вибуху нібито стали технічні роботи на заводі.

Російське видання ТАСС заявило, що вибух під Іжевськом нібито стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

Воткінський завод: що відомо

У DeepState розповіли, що Воткінський район виробляє боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення "Тополь-М". З 2006 року на заводі запустили серійне виробництво ракет "Іскандер-М". Крім цього, підприємство виготовляє компоненти ракет, які потім використовуються в російсько-українській війні, та проводить теоретичні та практичні дослідження у сфері ракетного озброєння.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, вночі 5 лютого у Міноборони Росії розповіли, що нібито сім українських безпілотників атакували Бєлгородську область. Російська ППО нібито знищила дрони, проте зафіксовані пошкодження у місті Губкін.