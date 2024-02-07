Ставиться серйозно: Трамп дійсно може завершити війну в Україні за 24 години, — Дуда

За словами польського президента, Трамп серйозно ставиться до всього, що говорить і завжди виконував обіцянки, які давав йому особисто.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні "за 24 години" в разі перемоги на виборах 2024 року і заявив, що американський політик зможе виконати свою обіцянку. Про це Дуда заявив 7 лютого під час свого візиту до Руанди, повідомляє портал Wirtualna Polska.

Так, під час спільної пресконференції з президентом Руанди Полем Кагаме Дуду попросили прокоментувати заяву Дональда Трампа про те, що він "закінчить війну в Україні за 24 години", якщо знову стане президентом США.

"Виходячи з мого особистого досвіду роботи з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому якщо я отримував якісь обіцянки від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це було виконано", — відповів польський президент.

Дуда підкреслив, що "Трамп серйозно ставиться до всього, що говорить".

Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години

Нагадаємо, Дональд Трамп, який прагне повторно обратися на пост президента США 2024 року неодноразово обіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Так, у березні 2023 року Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні "за 24 години" в разі, якщо знову стане президентом. Тоді він заявив, що саме він був ініціатором військового зміцнення України, почавши допомагати країні у військовій сфері, і якби він був у Білому домі, Путін не зважився б на повномасштабне вторгнення. Пізніше, у травні, він повторив це в інтерв'ю Найджелу Фаражу на GB News.

Крім того, у своїй заяві від 16 січня 2024 року Дональд Трамп наголосив, що "добре ладнає" Володимиром Путіним і це "добре, а не погано". Він сказав, що може "розв'язати цю проблему дуже швидко", поговоривши з лідерами України та Росії.

Реагуючи на заяви Трампа, президент України Володимир Зеленський відповідав, що у світі немає людей, здатних поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним і покласти край війні.