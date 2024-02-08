Кремль знову погрожує ядерною зброєю: РФ створює умови для майбутнього конфлікту з НАТО, — ISW

За словами Дмитра Медведєва, військовий бюджет і населення НАТО значно перевершують можливості РФ, тому в разі війни від РФ буде "асиметрична" відповідь — "балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв продовжує погрожувати ядерною зброєю. Можливо, частково це спрямовано на те, щоб стримати західну допомогу Україні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 лютого.

Напередодні Медведєв написав у своєму Telegram-каналі, що Росія неодноразово наголошувала, що її плани не передбачають будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак офіційні особи Кремля, включно з президентом Володимиром Путіним, погрожують країнам Альянсу, а пов'язані з Кремлем особи, судячи з усього, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні умови для потенційно можливих агресивних дій РФ щодо європейських країн.

Медведєв заявив, що військовий бюджет і населення НАТО значно перевершують можливості РФ, тому, якщо між РФ і НАТО почнеться війна, від РФ буде "асиметрична" відповідь із застосуванням "балістичних і крилатих ракет зі спеціальними боєголовками", після чого настане "горезвісний апокаліпсис, кінець усьому".

Така заява Медведєва з'явилася в його англомовному каналі X Twitter) і російськомовному Telegram-каналі, що вказує на те, що заяви орієнтовані на міжнародну і внутрішню аудиторію.

Кремлівські чиновники та експерти неодноразово погрожували ядерною зброєю НАТО, аналітики ISW продовжують вважати, що мета такої ядерної риторики в тому, щоб зупинити західну допомогу Україні. Заяви Медведєва про те, що військовий бюджет НАТО значно перевершує російський, найімовірніше, спрямовані на просування кремлівських наративів про те, що НАТО і Захід являють собою екзистенціальну загрозу для РФ, що використовувалося для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, що означають удари ЗС РФ по Україні вранці 7 лютого. На думку аналітиків, у РФ експериментують із масованими ударами, щоб досягти бажаного ефекту.

Також повідомлялося, що FPV-дрони і піхота РФ наступають на Часів Яр, де ще залишаються мирні жителі.