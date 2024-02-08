ЗС РФ завдали ударів по Селидовому: пошкоджено понад 50 будинків, є жертви (фото)

Селидівська МВА підтвердила пошкодження семи адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинки, 10 приватних домоволодінь та 24 транспортних засобів. Серед постраждалих — дитина 2017 року народження.

Щонайменше одна людина загинула і семеро поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Про це у Telegram повідомив Вадим Філашкін, керівник Донецької облдержадміністрації.

Серед поранених — семирічна дитина. Він зазначив, що російські окупанти сім разів обстріляли місто — пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три заклади освіти та адмінбудівлю. Окрім того, постраждали вісім автомобілів.

"Це — тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо", – повідомив посадовець.

У Селидівській МВА у Telegram повідомили, що внаслідок нічної ворожої атаки по Селидівській громаді сім мешканців поранено. Медичну допомогу надали усім постраждалим. Загинула 50-річна жінка.

Внаслідок обстрілу, як йдеться у повідомленні, пошкоджено сім адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинки, 10 приватних домоволодінь та 24 транспортних засобів. Пошкоджено лінії електромереж, місто частково знеструмлено. Всі служби працюють на містах.

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

Українські бійці, як йдеться у звіті Генерального ЗСУ від 8 лютого, відбили 9 атак російських військ в околицях Білогорівки Луганської області, а також біля населених пунктів Терни та Торське Донецької області.

В районі Бахмута Сили оборони України зуміли зупинити 8 атак окупантів біля Іванівського та Кліщіївки.

Українські захисники й надалі стримують ворога, який намагається оточити Авдіївку. Бійці відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, за добу 7 лютого Сили оборони України відбили 27 атак у околицях Новобахмутівки, Авдіївки, ще 13 атак біля Невельського та Первомайського.

Біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецька область також українські війська стримують противника.

Нагадаємо, 8 лютого аналітики DeepState повідомили, що в Авдіївці найважча ситуація, але окупанти ще не залучили основні сили. У росіян, за їхніми даними, є частковий успіх у районі залізничної станції.